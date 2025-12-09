मेरी खबरें
    'इन्फेंट्री कमांडर्स’ कांफ्रेंस महू में शुरू, आधुनिकीकरण और नई चुनौतियों पर होगा मंथन

    महू में इन्फेंट्री स्कूल में 38वीं इन्फेंट्री कमांडर्स’ कांफ्रेंस शुरू हुई। 9 से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में परिचालन, प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों, मानव संसाधन प्रबंधन और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत वरिष्ठ अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 02:33:42 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 02:33:42 PM (IST)
    38वीं इन्फेंट्री कमांडर्स’ कांफ्रेंस का शुभारंभ। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. महू में 38वीं इन्फेंट्री कमांडर्स’ कांफ्रेंस का शुभारंभ।
    2. सेना अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी कर रहे सहभागिता।
    3. प्रशिक्षण, परिचालन और प्रबंधन पर रणनीतिक चर्चा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। इन्फेंट्री स्कूल महू में 38वीं इन्फेंट्री कमांडर्स’ कांफ्रेंस का शुभारंभ आज किया गया। तीन दिवसीय यह सम्मेलन 9 से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें इन्फेंट्री के परिचालन, प्रशिक्षण और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी।

    सम्मेलन में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम सहित देशभर से आए वरिष्ठ इन्फेंट्री अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसमें फार्मेशन कमांडर, विभिन्न रेजीमेंटों के कर्नल, रेजीमेंटल सेंटर कमांडेंट और चयनित कमांडिंग आफिसर शामिल हैं। आयोजन महू में मुख्य रूप से हो रहा है, जबकि कई सैन्य केंद्र वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं।


    हथियारों का शक्ति प्रदर्शन होगा

    • कांफ्रेंस के दौरान इन्फेंट्री में हाल ही में शामिल अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। नई हथियार प्रणालियों और शस्त्रास्त्रों का शक्ति प्रदर्शन कर उनकी क्षमता और उपयोगिता प्रस्तुत की जाएगी।

    • आधुनिकीकरण, पुनर्गठन, मानव संसाधन प्रबंधन और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने की रणनीतियों पर यह सम्मेलन विशेष रूप से केंद्रित है। चर्चा का उद्देश्य इन्फेंट्री को भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक सशक्त बनाना तथा संचालन क्षमता को नई तकनीकों के अनुरूप उन्नत करना है।

