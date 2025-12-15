नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। सिविल लाइन थाने में पदस्थ महिला एसआई प्रीती जादौन ने रविवार की देर रात ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील मृत्युंजय चौहान के खिलाफ एफआईआर करवाई। सोमवार की सुबह ग्वालियर की आदर्शपुरम कॉलोनी स्थित घर में वकील ने फांसी लगाकर जान दे दी।

एसआई व वकील मृत्युंजय दोनों ही तलाकशुदा थे। वकील की मां शिवकुमारी के अनुसार दोनों 30 दिसंबर को शादी करने वाले थे। मृत्युंजय मूलरूप से श्योपुर जिले के विजयपुर का रहने वाला था, मां खितरपाल गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं।

बताया जाता है कि वकील और महिला एसआई पांच साल से अधिक समय से लिव-इन में रह रहे थे। 12 दिसंबर की देर रात वकील ने महिला एसआई को उन्हीं के थाने के आरक्षक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, तभी दोनों में विवाद हो गया। दो दिन से वकील खुद पर जानलेवा हमले, महिला एसआई द्वारा अवैध पिस्टल रखकर फंसाने सहित कई आरोप लगाकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मौत से पहले मां को फोन कर कहा- सब कुछ लुट गया, अब जीने की चाह नहीं, प्यार में मिले धोखे से आहत थे वकील एक दूसरे पर लगाए आरोप एफआईआर में एसआई प्रीति जादौन ने लिखवाया है, कि 12 दिसंबर की रात 10 बजे आवास पर संपर्की मृत्युंजय चौहान आया।

शादी करने की कहने लगा, उसने परिवार वालों से पूछकर शादी के लिए कहा तो गाली गलौच, मारपीट के बाद पिस्टल निकालकर फायर करना चाहा, लेकिन फायर नहीं हुआ तो बट से सिर में मारा वह जान बचाकर भागी और ग्वालियर जाकर मुकदमा लिखाया।