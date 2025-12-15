मेरी खबरें
    'प्रेम में मुक्ति नहीं मृत्यु है', इंस्टाग्राम पर पोस्‍ट करके वकील ने की आत्‍महत्‍या, 5 साल से महिला सब इंस्‍पेक्‍टर के साथ लिव-इन में था

    वकील और महिला एसआई पांच साल से अधिक समय से लिव इन में रह रहे थे। 12 दिसंबर की देर रात वकील ने महिला एसआई को उन्हीं के थाने के आरक्षक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, तभी दोनों में विवाद हो गया। दो दिन से वकील खुद पर जानलेवा हमले, महिला एसआई द्वारा अवैध पिस्टल रखकर फंसाने सहित कई आरोप लगाकर शिकायत कर रहे थे।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 07:28:09 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 08:27:05 PM (IST)
    1. महिला एसआई ने कराई एफआईआर, वकील ने फांसी लगाकर जान दी
    2. सिविल लाइन थाने में पदस्थ यह महिला एसआई 5 साल से लिव इन में थीं
    3. आरक्षक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के बाद हुआ था विवाद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। सिविल लाइन थाने में पदस्थ महिला एसआई प्रीती जादौन ने रविवार की देर रात ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील मृत्युंजय चौहान के खिलाफ एफआईआर करवाई। सोमवार की सुबह ग्वालियर की आदर्शपुरम कॉलोनी स्थित घर में वकील ने फांसी लगाकर जान दे दी।

    एसआई व वकील मृत्युंजय दोनों ही तलाकशुदा थे। वकील की मां शिवकुमारी के अनुसार दोनों 30 दिसंबर को शादी करने वाले थे। मृत्युंजय मूलरूप से श्योपुर जिले के विजयपुर का रहने वाला था, मां खितरपाल गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं।


    बताया जाता है कि वकील और महिला एसआई पांच साल से अधिक समय से लिव-इन में रह रहे थे। 12 दिसंबर की देर रात वकील ने महिला एसआई को उन्हीं के थाने के आरक्षक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, तभी दोनों में विवाद हो गया।

    दो दिन से वकील खुद पर जानलेवा हमले, महिला एसआई द्वारा अवैध पिस्टल रखकर फंसाने सहित कई आरोप लगाकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की।

    मौत से पहले मां को फोन कर कहा- सब कुछ लुट गया, अब जीने की चाह नहीं, प्यार में मिले धोखे से आहत थे वकील

    एक दूसरे पर लगाए आरोप

    • एफआईआर में एसआई प्रीति जादौन ने लिखवाया है, कि 12 दिसंबर की रात 10 बजे आवास पर संपर्की मृत्युंजय चौहान आया।

    • शादी करने की कहने लगा, उसने परिवार वालों से पूछकर शादी के लिए कहा तो गाली गलौच, मारपीट के बाद पिस्टल निकालकर फायर करना चाहा, लेकिन फायर नहीं हुआ तो बट से सिर में मारा वह जान बचाकर भागी और ग्वालियर जाकर मुकदमा लिखाया।

  • वहीं वकील ने जो आवेदन पुलिस को भेजा था, उसमें लिखा गया कि जब वह प्रीति के घर पहुंचा तो वहां अराफात नाम का व्यक्ति अर्धनग्न हालत में दरवाजे के पीछे छिपा था। दोनों ने मारपीट की।

    • इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट... प्रेम में मुक्ति नहीं मृत्यु है

    मृत्युंजय चौहान ने खुदकुशी से पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एसआई प्रीति जादौन के साथ फोटो शेयर कर लिखा कि, ‘प्रेम में मुक्ति नहीं मृत्यु है... आई लव यू प्रीति‘। शिकायती आवेदन के साथ पुलिस अफसरों को मृत्युंजय ने एक और फोटो भेजा, जिसमें भी वह प्रीति के साथ खड़ा है, प्रीति की मांग में सिंदूर भरा है। दोनों मंदिर में शादी कर चुके हैं।

