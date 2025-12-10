मुरैना के बेंडा गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच चली गोलियां, बेटे की मौत, पिता गंभीर घायल
Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 12:19:54 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 12:24:16 PM (IST)
नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र के बेंडा गांव में जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संषर्घ। पहले जमकर चली लाठियां फिर एक पक्ष ने बंदूक से किए फायर। गोली लगने से ओमप्रकाश उर्फ गोली गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं युवक के पिता दशरथ गुर्जर गोली लगने से घायल हैं, जिन्हें नाजुक हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। गोली मारने के आरोप मोनू उर्फ बाला गुर्जर पर लग रहे हैं। बताया गया है कि दोनों पक्ष चाचा-ताऊ के हैं। आरोपी पक्ष गांव से फरार, पुलिस जांच में जुटी।