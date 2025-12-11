बरात आने से पहले दुल्हन ने प्रेमी संग फांसी लगाकर दी जान, रिश्ते में चचेरे भाई-बहन थे

नईदुनिया प्रतिनिधि मुरैना। देवगढ़ क्षेत्र के तिलौंधा गांव में गुरुवार सुबह दस बजे प्रेमी युगल ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका भारती कुशवाह की गुरुवार को ही शादी थी, दोपहर में बरात आने वाली थी। सुबह बुआ के संग शौच के बहाने खेत पर गई और प्रेमी रवि कुशवाह संग फांसी लगा ली।

दोनों रिश्ते में चचेरे भाई-बहन लगते थे। एक दिन पहले हल्दी रस्म हुई थी, इस कारण भारती के पूरे शरीर पर हल्दी रची थी, हाथ-पांवों में मेहंदी भी लगी थी। तिलौंधा गांव में रहने वाले चंद्रपाल कुशवाह की 19 वर्षीय बेटी भारती की बरात गुरुवार को मुरैना शहर से सटे छौंदा-बाबरीपुरा से आने वाली थी।

सुबह भारती अपनी बुआ के साथ शौच के बहाने घर से निकली। घर से करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर खेत किनारे बुआ को बैठा दिया और खुद पास ही अरविंद परमार के खेत के पास पहुंच गई, वहां पहले से रवि पुत्र रामविलास कुशवाह मौजूद था। जिस साड़ी को वह पहने थी, उसी से फांसी का फंदा बनाया।

पेड़ से फंदे को बांधकर एक सिरे पर भारती और दूसरे से रवि फांसी पर झूल गए। काफी देर तक भारती वापस नहीं लौटी तब स्वजन ने तलाशना शुरू किया, दोनों के शव फांसी पर झूलते मिले। देवगढ़ थाना प्रभारी जयपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। जांच की जा रही है।