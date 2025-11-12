मेरी खबरें
    MP पुलिस का गजब का ड्रामा ! 5000 का इनामी बदमाश थाने से लंगड़ाते निकला, कोर्ट पहुंचा तो पैर में कोई लचक नहीं

    पोरसा के व्यवसायी महावीर शुक्ला की हत्या के एक आरोपी व 5000 रुपए के इनामी बदमाश पिंटू भदौरिया को पोरसा पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया। उसके कब्जे से पोरसा पुलिस ने 315 बोर का कट्टा जब्त किया है।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 07:17:32 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 07:17:32 AM (IST)
    बिना लंगड़ाए चला पिंटू भदौरिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पोरसा के व्यवसायी महावीर शुक्ला की हत्या के एक आरोपी व 5000 रुपए के इनामी बदमाश पिंटू भदौरिया को पोरसा पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया। उसके कब्जे से पोरसा पुलिस ने 315 बोर का कट्टा जब्त किया है। इसके साथ ही एक अपचारी किशोर को भी किशोर न्यायालय में पेश किया गया। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त बंदूक व पांच खाली खोखे जब्त किए गए हैं। पुलिस की ताकत आरोपी विश्वनाथ भदौरिया को हाजिर कराने में लगी है।

    क्या है पूरा मामला

    जानकारी के मुताबिक, आरोपी पिंटू भदौरिया पुत्र विश्वनाथ भदौरिया निवासी मिरघान की गिरफ्तारी को पोरसा पुलिस ने कुंवारी नदी स्थित सती माता मंदिर के पास से किया है। वहां से ही अपचारी किशोर को पकड़ा गया। अपचारी किशोर की आयु 17 साल आठ महीने है; उसने अपने पिता बंटी भदौरिया के मर्डर का बदला लेने के लिए महावीर शुक्ला को बंदूक से गोलियां मारी थीं। बंटी भदौरिया की 25 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।


    पैर से लचक पूरी तरह गायब

    यहां बता दें कि पोरसा पुलिस ने मंगलवार को जब 5000 रुपए के इनामी बदमाश व मर्डर के आरोपी पिंटू भदौरिया को थाने से बाहर निकाला तो आरोपी, पुलिस के कहे अनुसार लंगड़ाकर चलता नजर आया ताकि लोगों को लगे कि पुलिस ने बदमाश की ठीक से हजामत बनाई है। लेकिन आरोपी पिंटू भदौरिया जब अंबाह कोर्ट में पुलिस वाहन से उतरा और कोर्ट की गैलरी की ओर बढ़ा तो उसके पैर से लचक पूरी तरह गायब थी। आरोपी पिंटू भदौरिया भर्राटे भरता हुआ कोर्ट में प्रवेश कर गया। इस बदमाश के दोनों वीडियो जब मंगलवार को वायरल हुए तो लोग, पुलिस की नौटंकी को लेकर हंसते देखे गए।

