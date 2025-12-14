मध्य प्रदेश की अनूठी पहल: वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नेशनल हाईवे पर भारत की पहली 'रेड रोड'

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। प्रदेश की राजधानी भोपाल को संस्कारधानी जबलपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-45 का एक महत्वपूर्ण खंड अब देश भर में राजमार्ग इंजीनियरिंग और वन्यजीव संरक्षण का एक मॉडल बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई-जबलपुर ने नरसिंहपुर और जबलपुर के बीच लगभग 12 किलोमीटर के अति संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए अभूतपूर्व और अभिनव तकनीकों का उपयोग किया है।

यह खंड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (पूर्व में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र) की सीमा से होकर गुजरता है। वन्य प्राणियों की लगातार मौजूदगी और पहाड़ी रास्तों के कारण यह क्षेत्र पहले राजमार्ग चौराहे से लेकर बेलखेड़ा तक कई हादसों के साथ एक बड़ा ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) माना जाता था।

सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों और वन्यजीवों दोनों के लिए एक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है, ताकि यह महत्वपूर्ण मार्ग भविष्य में कभी भी फिर से 'ब्लैक स्पॉट' न बन पाए, बल्कि देश के सामने राजमार्ग सुरक्षा का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करे।

अधिकारियों और आम लोगों ने क्या कहा?

एनएचएआइ प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत साहू ने कहा कि जंगली क्षेत्र से निकलने वाले इस रास्ते को पहाड़ी काटकर बनाया गया है, यहां अंधे मोड़ हैं। इसे देखते हुए यहां गति डिटेक्टर उपकरण स्थापित किए गए हैं और सड़क को लाल रंग से पेंट किया गया है, जिसे टेबल टॉप रेड मार्किंग कहते हैं। यह दूर से ही अति सुंदर दिखाई देती है और लाल रंग देखकर वाहन चालक अपनी वाहन की गति कम कर लेते हैं, जिससे इस क्षेत्र में दुर्घटना का खतरा कम हो गया है। वर्तमान में यह सड़क काफी चर्चा में है क्योंकि इसकी सुंदरता और वाहन चालकों के लिए सुरक्षा दोनों ही इस सड़क में है।

वहीं, ट्रक चालक आकाश ने कहा कि झटके महसूस होते ही गति नियंत्रित हो जाती है, और दुर्घटना की आशंका कम हो गई है। इसके अलावा स्थानीय निवासी आलाके मिश्रा ने कहा कि सड़क से यात्रा जितना सुरक्षित है, दिखने में भी उससे कहीं ज्यादा सुंदर है, इसीलिए लोगों ने इसे 'रेड कार्पेट' का नाम दिया है।