मध्य प्रदेश की अनूठी पहल: वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नेशनल हाईवे पर भारत की पहली 'रेड रोड'
MP News: वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश ने नेशनल हाईवे पर भारत की पहली 'रेड रोड' की शुरुआत की है। यह अभिनव पहल वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे-45 के लगभग दो किलोमीटर लंबे हिस्से में लागू की गई है।
Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 04:48:23 PM (IST)
Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 04:50:34 PM (IST)
वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नेशनल हाईवे पर भारत की पहली 'रेड रोड' फोटो साभार- सोशल मीडिया
HighLights
- नेशनल हाईवे-45 के लगभग दो किलोमीटर लंबे हिस्से में लागू
- उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मृत्यु को रोकना
- पारंपरिक स्पीड ब्रेकर की तुलना में यह अधिक सुरक्षित
नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। प्रदेश की राजधानी भोपाल को संस्कारधानी जबलपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-45 का एक महत्वपूर्ण खंड अब देश भर में राजमार्ग इंजीनियरिंग और वन्यजीव संरक्षण का एक मॉडल बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई-जबलपुर ने नरसिंहपुर और जबलपुर के बीच लगभग 12 किलोमीटर के अति संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए अभूतपूर्व और अभिनव तकनीकों का उपयोग किया है।
यह खंड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (पूर्व में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र) की सीमा से होकर गुजरता है। वन्य प्राणियों की लगातार मौजूदगी और पहाड़ी रास्तों के कारण यह क्षेत्र पहले राजमार्ग चौराहे से लेकर बेलखेड़ा तक कई हादसों के साथ एक बड़ा ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) माना जाता था।
मॉडल तकनीक का इस्तेमाल
- टेबल टाप रेड मार्किंग: यात्रियों और वन्यजीवों दोनों के लिए सुरक्षित गलियारा सुनिश्चित करने के लिए 122.25 करोड़ की लागत वाली इस 11.96 किमी की (2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण) परियोजना में विशेष उपाय किए गए हैं।
- टेबल टॉप रेड मार्किंग: करीब 12 किलोमीटर के हिस्से में 5 मिमी मोटी लाल रंग की उभरी हुई मार्किंग की गई है। जब कोई वाहन इससे गुजरता है, तो यह हल्का झटका देता है, जिससे ड्राइवर की गति स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। सड़क से गुजरने वाले स्थानीय निवासियों ने इसकी सुंदरता और सुरक्षा के कारण इसे 'रेड कार्पेट' नाम दिया है।
वन्यजीवों के लिए सुरक्षित गलियारा
- 25 अंडरपास (पुलिया): जंगली जानवरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 25 अंडरपास बनाए गए हैं, ताकि वे बिना खतरे के राजमार्ग के नीचे से एक ओर से दूसरी ओर जा सकें।
- चेन लिंक बाड़ : वन्यजीवों को सड़क पर आने से रोकने के लिए पूरे संवेदनशील खंड में चेन लिंक बाड़ लगाई गई है।
- रात की यात्रा हुई अधिक सुरक्षित: रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सड़क के दोनों किनारों पर 5 मिलीमीटर मोटी व्हाइट शोल्डर लाइन बनाई गई है। यह लाइन तब ड्राइवर को तेज झटका देकर तुरंत सतर्क करती है जब वह नींद में या असावधानीवश वाहन को किनारे की ओर खिसका रहा होता है।
सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों और वन्यजीवों दोनों के लिए एक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है, ताकि यह महत्वपूर्ण मार्ग भविष्य में कभी भी फिर से 'ब्लैक स्पॉट' न बन पाए, बल्कि देश के सामने राजमार्ग सुरक्षा का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करे।
अधिकारियों और आम लोगों ने क्या कहा?
एनएचएआइ प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत साहू ने कहा कि जंगली क्षेत्र से निकलने वाले इस रास्ते को पहाड़ी काटकर बनाया गया है, यहां अंधे मोड़ हैं। इसे देखते हुए यहां गति डिटेक्टर उपकरण स्थापित किए गए हैं और सड़क को लाल रंग से पेंट किया गया है, जिसे टेबल टॉप रेड मार्किंग कहते हैं। यह दूर से ही अति सुंदर दिखाई देती है और लाल रंग देखकर वाहन चालक अपनी वाहन की गति कम कर लेते हैं, जिससे इस क्षेत्र में दुर्घटना का खतरा कम हो गया है। वर्तमान में यह सड़क काफी चर्चा में है क्योंकि इसकी सुंदरता और वाहन चालकों के लिए सुरक्षा दोनों ही इस सड़क में है।
वहीं, ट्रक चालक आकाश ने कहा कि झटके महसूस होते ही गति नियंत्रित हो जाती है, और दुर्घटना की आशंका कम हो गई है। इसके अलावा स्थानीय निवासी आलाके मिश्रा ने कहा कि सड़क से यात्रा जितना सुरक्षित है, दिखने में भी उससे कहीं ज्यादा सुंदर है, इसीलिए लोगों ने इसे 'रेड कार्पेट' का नाम दिया है।