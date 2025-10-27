मेरी खबरें
    नरसिंहपुर में निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे गिरा पिकअप ट्रक, बाल-बाल बचा ड्राइवर

    नरसिंहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। निर्माणाधीन पुलिया पार करने के दौरान एक पिकअप ट्रक पुलिया के गड्ढे में गिर गया। गनिमत यह रही की हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ड्राइवर सुरक्षित है और पिकअप को क्रेन से बाहर निकाला गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 03:45:37 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 04:01:18 PM (IST)
    1. पुलिया के गड्ढे में गिरा पिकअप
    2. बाल-बाल बची ड्राइवर की जान
    3. पिकअप को क्रेन से बाहर निकाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। मुराछ और धमना गांव के बीच निर्माणाधीन पुलिया पर से एक पिकअप वाहन गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। फिलहाल पिकअप वाहन को क्रेन की मदद से निकाल लिया गया है।

    जानकारी के अनुसार, मुराछ और धमना गांव को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है। क्षेत्रीय लोग कई बार इस पुलिया को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग कलेक्टर से कर चुके हैं, लेकिन कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ। सोमवार को इसी अधूरी पुलिया से गुजरते समय एक पिकअप वाहन असंतुलित होकर नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि ड्राइवर सही सलामत निकल आया।


    स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया पर सुरक्षा के कोई पर्याप्त इंतज़ाम नहीं हैं और रात के समय हादसे की संभावना और अधिक रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने की मांग दोहराई है ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके।

