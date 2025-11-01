MP: नरसिंहपुर में स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

नईदुनिया न्यूज, नरसिंहपुर। जिले में चूहों से फैलने वाली संक्रामक बीमारी स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में तीन ग्रामीण मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और बचाव के उपाय अपनाने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

तीन ग्रामीणों में संक्रमण की पुष्टि जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. गुलाब खातरकर ने बताया कि अब तक मिले तीनों मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इनमें से एक मरीज साईखेड़ा क्षेत्र के खेत में बने मकान में रह रहा था, जहां चूहों की बीट से संक्रमण फैलने की आशंका है। दूसरा मरीज नरसिंहपुर तहसील के झामर गांव का है, जो घर के आसपास की घास की सफाई के दौरान संक्रमित हुआ। वहीं तीसरा मामला करेली तहसील में सामने आया है। तीनों मरीजों का इलाज स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में चल रहा है।