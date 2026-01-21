MP में शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल... कहा- 'नहीं बिकने देंगे जहर', पुलिस ने एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। बरमान उपथाना अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय चांवरपाठा में अवैध शराब के खिलाफ गांव की महिलाओं का आक्रोश मंगलवार को सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एकत्र महिलाओं ने संगठित होकर ग्राम के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और शराब के अवैध विक्रय पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। महिलाओं का कहना था कि गांव में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब के कारण परिवारों में कलह बढ़ रही है, घरेलू हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और सामाजिक वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है।

शराब का असर बच्चों व घर की आर्थिक स्थिति पर शराब के साथ अपराध और आपसी वैमनस्यता में भी इजाफा हो रहा है, जिससे गांव का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। सूचना मिलने पर उपथाना प्रभारी बरमान आशीष बोपचे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और महिलाओं से चर्चा कर उनकी शिकायतें सुनीं। महिलाओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध शराब से न केवल गांव का माहौल खराब हो रहा है, बल्कि इसका प्रतिकूल असर बच्चों व घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि पुलिस कार्रवाई करे या न करे पर अब गांव में किसी भी हाल में शराब का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद महिलाओं ने चक्का जाम समाप्त किया।