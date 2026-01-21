मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 02:23:54 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 02:23:54 PM (IST)
    MP में शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल... कहा- 'नहीं बिकने देंगे जहर', पुलिस ने एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार
    MP में शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। बरमान उपथाना अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय चांवरपाठा में अवैध शराब के खिलाफ गांव की महिलाओं का आक्रोश मंगलवार को सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एकत्र महिलाओं ने संगठित होकर ग्राम के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और शराब के अवैध विक्रय पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। महिलाओं का कहना था कि गांव में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब के कारण परिवारों में कलह बढ़ रही है, घरेलू हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और सामाजिक वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है।

    शराब का असर बच्चों व घर की आर्थिक स्थिति पर

    शराब के साथ अपराध और आपसी वैमनस्यता में भी इजाफा हो रहा है, जिससे गांव का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। सूचना मिलने पर उपथाना प्रभारी बरमान आशीष बोपचे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और महिलाओं से चर्चा कर उनकी शिकायतें सुनीं। महिलाओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध शराब से न केवल गांव का माहौल खराब हो रहा है, बल्कि इसका प्रतिकूल असर बच्चों व घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि पुलिस कार्रवाई करे या न करे पर अब गांव में किसी भी हाल में शराब का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद महिलाओं ने चक्का जाम समाप्त किया।


    शराब के साथ जुआ-सट्टा भी बना गांव की परेशानी

    महिलाओं ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि गांव में अवैध शराब के साथ-साथ जुआ-सट्टा भी खुलेआम चल रहा है। इससे कई परिवार पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। महिलाओं का आरोप था कि पुलिस को जानकारी होने के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे मजबूर होकर उन्हें स्वयं मोर्चा संभालना पड़ा। महिलाओं ने दो टूक कहा कि यदि आगे भी स्थिति नहीं सुधरी तो वे दोबारा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगी।

    महिला के कब्जे से 97 पाव शराब जब्त

    ग्रामीणों द्वारा जिस घर से अवैध शराब विक्रय की शिकायत की गई थी, पुलिस ने वहां दबिश देकर कार्रवाई की। इस दौरान एक महिला के कब्जे से देशी प्लेन, लाल मसाला और गोवा ब्रांड की कुल 97 पाव शराब जब्त की गई। आरोपिया को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

