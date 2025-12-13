नीमच में हादसा: पंक्चर पिकअप में घुसी वैन, पीछे से थार ने टक्कर मारी, स्कूल संचालक दंपती सहित 3 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच-सरवानिया महाराज। राजस्थान के निंबाहेड़ा बायपास पर नेशनल हाई-वे क्रमांक 56 पर शुक्रवार भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें नीमच जिले के सरवानिया महाराज के स्कूल संचालक दंपती की मौत हो गई। वहीं मंदसौर जिले के भुनियाखेड़ी के पिकअप चालक ने भी दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद थार चालक मौके से फरार है। निंबाहेड़ा के सदर थाना पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना शुक्रवार रात लगभग 11 बजे नेशनल हाई-वे पर निंबाहेड़ा बायपास के बड़ौली माधौ सिंह सर्कल पर हुई। हाई-वे पर एक पिकअप पंक्चर हो गई थी और चालक भुनियाखेड़ी जिला मंदसौर निवासी बसंतीलाल प्रजापति आयु 35 वर्ष व साथी हस्तीमल पामेचा मौके पर मौजूद थे।

तभी चित्तौड़गढ़ के समीप से एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे सरवानिया महाराज जिला नीमच के लखन पुत्र सुरेश मालू आयु 40 वर्ष व पत्नी सविता मालू आयु 36 वर्ष की वैन हाई-वे पर खड़ी पिकअप में घुस गई। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही पीछे चल रही एक थार ने तेज गति से पीछे से वैन को टक्कर मार दी। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वैन आगे और पीछे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वैन में सवार लखन मालू व पत्नी सवित मालू सहित पिकअप चालक बसंतीलाल प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं थार चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। लखन मालू सरवानिया महाराज में स्कूल संचालित करते थे।