    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 11:12:48 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 11:57:05 AM (IST)
    Neemuch News: कार्यक्रम से लौट रहे दंपती की कार पिकअप से टकराई, संभलने से पहले थार ने पीछे से मारी टक्कर; तीन की मौत
    दंपति की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    1. नीमच निवासी दंपति की सड़क हादसे में मौत
    2. निंबाहेड़ा में देर रात हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट
    3. मांगलिक कार्यक्रम से लौटते समय हुआ हादसा

    नीमच, नईदुनिया प्रतिनिधि। नेशनल हाई-वे पर निंबाहेड़ा बायपास पर सड़क दुर्घटना में एक दंपति सहित तीन लोगों की मौत हो गई। निंबाहेड़ा पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना शुक्रवार रात राजस्थान के निंबाहेड़ा बायपास पर बडौली माधोसिंह मार्ग के चौराहा पर हुई। नीमच जिले के सरवानिया महाराज के लखन मालू आयु 40 वर्ष और उनकी पत्नी सविता (डॉली) मालू आयु 36 वर्ष चित्तौड़गढ़ से एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे।

    इस दौरान उनकी वेन की टक्कर बायपास पर नेशनल हाई-वे क्रमांक 56 पर पंचर होने के कारण खड़ी पिकअप से हो गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य थार ने उनकी वेन की जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वेन बुरी तरह पिचक गई।


    दुर्घटना में वेन में सवार लखन मालू, पत्नी सविता मालू और पिकअप चालक ग्राम भूनियाखेड़ी निवासी बसंतीलाल प्रजापत आयु लगभग 30 वर्ष की मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार एक अन्य हस्तीमल पामेचा को गंभीर चोट आई।

    मामले की हो रही है जांच

    निंबाहेड़ा के सदर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के शवों को पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाई-वे से हटवा कर यातायात शुरू कराया है। मामले में जांच की जा रही है।

