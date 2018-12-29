तहसीलदार जुटा रहे जिगित्जा की चल-अचल संपत्ति की जानकारी

- कर्मचारियों के 2.57 करोड़ रुपए वेतन का मामला, अपर श्रमायुक्त इंदौर के आदेश पर हो रही कार्रवाई

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

108 एम्बुलेंस का संचालन कर रही जिगित्जा हेल्थ केयर और एनआरएचएम की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। अभी जिगित्जा के लालघाटी स्थित कार्यालय में चल संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि 1 जनवरी के बाद कभी भी कुर्की की कार्रवाई की जा सके। बताया जा रहा है कि 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों के वेतन की 2.57 करोड़ रुपए की राशि वसूलने के लिए वाहन से लेकर कार्यालय में रखे कंप्यूटरों को भी जब्त किया जा सकता है। यदि कंप्यूटरों को जब्त किया गया तो एक्सीडेंट में प्रभावित लोगों व मरीजों को आपातकालीन सेवा मिलना बंद हो जाएगी। बता दें कि तहसीलदार शहर वृत्त सर्कल ने बीते शनिवार को जिगित्जा हेल्थ केयर व डायरेक्टर एनआरएचएम को नोटिस जारी करते हुए 1 जनवरी 2019 से पहले 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों के वेतन के 2.57 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने को कहा था। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि राशि तय समयसीमा में न मिलने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। तहसीलदार ने यह कार्रवाई श्रम विभाग इंदौर के अपर श्रमायुक्त प्रभात दुबे के आदेश के पालन में किया था। उन्होंने 1 जनवरी को अगली पेशी रखी है। इससे पहले राशि जमा करने के लिए कंपनी के चीफ मैनेजर व एनआरएचएम के डायरेक्टर को उपस्थित रहने को कहा है।