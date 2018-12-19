तहसीलदार, आरआई-पटवारी से साठगांठ कर शांतिबाई कर रही पेड़ों की अवैध कटाई

जनसुनवाईः मुगालिया हाट निवासी लाड़ सिंह ने लगाए आरोप, वर्ष 2016 से अब तक लाखों रुपए की लकड़ी बेचने की शिकायत - आचार संहिता के बाद पहली बार आयोजित जनसुनवाई में आई 31शिकायत भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि मैडम! तहसीलदार, आरआई-पटवारी से साठगांठ कर शांतिबाई पेड़ों की अवैध कटाई कर रही है। अब तक शांतिबाई लाखों रुपए की लकड़ी काटकर बेंच चुकी है। इसके अलावा आम रास्ते की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया है। कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों को लाकर शराब पिलाने व जुआं-सट्टा खिलाने का धंधा भी शुरू कर दिया है। इससे हमारे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। कुछ इस तरह की शिकायत मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में मुगालिया हाट के ग्रामीणों ने एडीएम दिशा नागवंशी से की। उन्होंने बताया कि जो भी शांतिबाई की शिकायत करता है उसके खिलाफ झूठा प्रकरण बनवा देती है। एडीएम ने मामले की गंभीरता के चलते तहसीलदार हुजूर को जांच का जिम्मा सौंपा है।

इधर, बैरसिया के ग्राम गनियारी के ग्रामीणों ने हरीराम व उनके पुत्र राजू व अनूप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने हरीराम पर वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर फसल बोने तथा सागौन की लकड़ी काटकर बेचने का आरोप लगाया है। नजीराबाद थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडीएम दिशा नागवंशी ने मामले को जांच के लिए वन विभाग के अधिकारी को भेज दिया है।