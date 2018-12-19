तहसीलदार, आरआई-पटवारी से साठगांठ कर शांतिबाई कर रही पेड़ों की अवैध कटाई

मेरी खबरें
    Publish Date: Wed, 19 Dec 2018 04:06:40 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Dec 2018 04:06:40 AM (IST)
    जनसुनवाईः मुगालिया हाट निवासी लाड़ सिंह ने लगाए आरोप, वर्ष 2016 से अब तक लाखों रुपए की लकड़ी बेचने की शिकायत

    - आचार संहिता के बाद पहली बार आयोजित जनसुनवाई में आई 31शिकायत

    भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

    मैडम! तहसीलदार, आरआई-पटवारी से साठगांठ कर शांतिबाई पेड़ों की अवैध कटाई कर रही है। अब तक शांतिबाई लाखों रुपए की लकड़ी काटकर बेंच चुकी है। इसके अलावा आम रास्ते की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया है। कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों को लाकर शराब पिलाने व जुआं-सट्टा खिलाने का धंधा भी शुरू कर दिया है। इससे हमारे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। कुछ इस तरह की शिकायत मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में मुगालिया हाट के ग्रामीणों ने एडीएम दिशा नागवंशी से की। उन्होंने बताया कि जो भी शांतिबाई की शिकायत करता है उसके खिलाफ झूठा प्रकरण बनवा देती है। एडीएम ने मामले की गंभीरता के चलते तहसीलदार हुजूर को जांच का जिम्मा सौंपा है।

    इधर, बैरसिया के ग्राम गनियारी के ग्रामीणों ने हरीराम व उनके पुत्र राजू व अनूप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने हरीराम पर वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर फसल बोने तथा सागौन की लकड़ी काटकर बेचने का आरोप लगाया है। नजीराबाद थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडीएम दिशा नागवंशी ने मामले को जांच के लिए वन विभाग के अधिकारी को भेज दिया है।

    अक्षरा इंफ्रास्टेट नहीं दे रहा फ्लैट

    ईदगाह हिल्स निवासी राजेंद्र कुमार चौकसे ने अपने शिकायती आवेदन में अक्षरा इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर राहुल जायसवाल पर 4 फ्लैट न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं के तथा पत्नी रमा देवी के नाम पर ग्राम लाम्बाखेड़ा बैरसिया रोड में तैयार हो रहे कंपनी के प्रोजेक्ट में फ्लैट क्रमांक सी-122 (2 बीएचके), ए-403(3 बीएचके), ए-502(3 बीएचके), सी-212(2 बीएचके) की बुकिंग 24 मार्च 2014 में कराई थी और अग्रिम राशि देकर जल्द से जल्द फ्लैट उपलब्ध कराने को कहा था। वर्तमान में स्थिति यह है कि न तो राहुल जायसवाल ने कोई मल्टी बनाई है और ना ही पैसा वापस दे रहा है। जायसवाल ने हमसे धोखाधड़ी की है। उसके खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए तथा हमें फ्लैट या उसकी मय ब्याज सहित राशि वापस दिलाई जाए। एडीएम दिशा नागवंशी ने एसएसपी भोपाल को शिकायती आवेदन जांच के लिए भेज दिया है।

    जनसुनवाईः डेढ़ माह बाद हुई जनसुनवाई, आए 31 आवेदन

    कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को करीब डेढ़ माह बाद दोबारा जनसुनवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों से कहा कि आवेदकों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करें। जनसुनवाई में 31 आवेदकों ने अपनी शिकायतों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए।

