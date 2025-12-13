पन्ना में तीन माह की मासूम को बचाने के लिए सियार से भिड़ गई मां

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना: केजीएफ फिल्म का एक डॉयलॉग बहुच चर्चित हुआ, जिसमें मुख्य किरदार कहता है, मां इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है। ये हर मायने में सच भी है। जब बच्चे की जान पर बन आती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए मां किसी से भी लड़ जाती है। बिना अपने जान की परवाह किए। ऐसा ही कुछ पन्ना जिले के सिमरिया गांव में भी हुआ है। जहां एक मां अपने 3 महीने की बच्ची को बचाने के लिए सियार से भिड़ गई और बच्चे को बचा लायी।

जानकारी के अनुसार, जिले के सिमरिया गांव में तीन माह की मासूम बच्ची गुलजान बानो गुरुवार को घर के बाहर सो रही थी। उसी समय खेत से आए एक सियार ने हमला कर दिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां शब्बो बानो दौड़कर आई। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए साहस दिखाया और सियार पर पहले बर्तन फेंके और फिर डंडा लेकर उस पर टूट पड़ी।