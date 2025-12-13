मेरी खबरें
    पन्ना में तीन माह की मासूम को बचाने के लिए सियार से भिड़ गई मां

    पन्ना जिले के सिमरिया गांव में एक मां अपनी 3 महीने की बच्ची को बचाने के लिए सिराय से भिड़ गई। मां 2-3 मिनट तक सियार से जुझती रही, अंत में उसे भगाकर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। इस हमले में बच्ची जख्मी हो गई, जिसका इलाज चल रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 07:57:30 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 08:02:47 AM (IST)
    मासूम को बचाने के लिए सिराय से लड़ी मां (AI Generated Image)

    HighLights

    1. बच्ची को बचाने के लिए सिराय से लड़ी मां
    2. लाठी- डंडा लेकर सियार पर टूट पड़ी मां
    3. बच्ची के सिर और आंख के पास चोटें आई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना: केजीएफ फिल्म का एक डॉयलॉग बहुच चर्चित हुआ, जिसमें मुख्य किरदार कहता है, मां इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है। ये हर मायने में सच भी है। जब बच्चे की जान पर बन आती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए मां किसी से भी लड़ जाती है। बिना अपने जान की परवाह किए। ऐसा ही कुछ पन्ना जिले के सिमरिया गांव में भी हुआ है। जहां एक मां अपने 3 महीने की बच्ची को बचाने के लिए सियार से भिड़ गई और बच्चे को बचा लायी।

    जानकारी के अनुसार, जिले के सिमरिया गांव में तीन माह की मासूम बच्ची गुलजान बानो गुरुवार को घर के बाहर सो रही थी। उसी समय खेत से आए एक सियार ने हमला कर दिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां शब्बो बानो दौड़कर आई। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए साहस दिखाया और सियार पर पहले बर्तन फेंके और फिर डंडा लेकर उस पर टूट पड़ी।


    लगभग दो-तीन मिनट के संघर्ष के बाद मां अपनी बच्ची को बचाने में कामयाब रही और सियार भाग खड़ा हुआ। घायल बच्ची के सिर और आंख के पास गंभीर चोटें आई हैं। उसे गुनौर से जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। स्वजन का कहना है कि घटना के बाद वन विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा।

