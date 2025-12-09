मंत्रियों को 'बाघ दर्शन' कराने हाथियों से रुकवा दिया उसका रास्ता, खुद मंत्री जी ने अपलोड किया Video

नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना: प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री लखन पटेल ने पन्ना टाइगर रिजर्व से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया है। इस वीडियो में दो हाथी बाघ का रास्ता रोके हुए हैं, जिससे बाघ कुछ देर के लिए असहज दिखा। इस बीच जिप्सी में सवार छह मंत्री इत्मीनान से बाघ का दीदार करते रहे और फोटो-वीडियो बनाते रहे।

दरअसल मंगलवार को खजुराहो में होने वाली कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्रियों ने पन्ना के मड़ला गेट से जंगल सफारी का आनंद लिया। इस दौरान पार्क प्रबंधन के अमले ने उन्हें दो बाघों के दीदार का अवसर उपलब्ध कराया। हालांकि पार्क प्रबंधन ने ऐसी घटना से अनभिज्ञता जताई है।

इन मंत्रियों ने देखे बाघ

कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, विजय शाह, जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री लखन पटेल और दिलीप अहिरवार सुबह के समय जंगल सफारी के लिए आए थे। उनका स्वागत खुद फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने किया था और उन्हें पीटीआर की विशेष कैप पहनाकर जंगल में प्रवेश दिलाया। अतिरिक्त क्षेत्र संचालक मोहित सूद भी उस दौरान मौजूद थे। इसके बाद मंत्री खुली जिप्सियों में सवार होकर रवाना हुए।

प्रतिबंधित है एलीफेंट राइडिंग

वन्य प्राणी एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि भारत के जंगलों में एलीफेंट राइडिंग (हाथियों के माध्यम से बाघ को घेरकर दिखाना) प्रतिबंधित है। जिस तरह का प्रदर्शन पन्ना में हुआ, उसका विशेषाधिकार किसी को भी नहीं है। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रतिबंध लगा चुका है। यह बड़ा सवाल है कि पन्ना में जो हुआ, वह किसके आदेश से हुआ। इस मामले में वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।