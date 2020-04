Fruit Seller Video : रायसेन। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के दौरान रायसेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फल बेचने वाला अपनी लार फलों पर लगाता दिख रहा है। इस वीडियो को लोग शेयर कर कोई भी सामान खरीदने में सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। उधर रायसेन पुलिस ने इस मामले में फल बेचने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी मोनिका शुक्ला ने बताया कि यह वीडियो पुराना है और हम इस मामले में उचित कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को भी इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में ठेले पर फल बेचने वाला व्यक्ति दिख रहा है। जिसमें वो एक-एक फल को उठाता है और अपनी अंगुली से लार उसके ऊपर लगाकर उसे जमाकर रखता दिख रहा है। कुछ लोग इसे हाल का वीडियो बता रहे थे, जिसके बाद इलाके में संक्रमण फैलने की आशंका बताई जा रही थी। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो जांच के बाद यह वीडियो पुराना निकला और पुलिस ने फल विक्रेता पर केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। News Updating…

Raisen: FIR registered against a fruit seller after a video of him applying his saliva on fruits and then selling them went viral. Monica Shukla, SP says, "the video is old. We are taking appropriate action. There is nothing to worry about." #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ZYLzhug4HD

— ANI (@ANI) April 3, 2020