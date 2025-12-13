दिल्ली से भी जहरीली हुई मंडीदीप की हवा, औद्योगिक शहर का AQI 393 दर्ज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों ने चौंकाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडीदीप। भोपाल से लगे रायसेन जिले का औद्योगिक शहर मंडीदीप गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। शनिवार शाम यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक का औसत 393 दर्ज हुआ। यह उसी समय दर्ज दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 से कहीं अधिक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, मंडीदीप की हवा में पीएम-10 और पीएम 2.5 जैसे खतरनाक कणों का स्तर बढ़ने की शुरुआत शुक्रवार शाम से हो गई थी। शुक्रवार रात नौ बजे पीएम 10 377 का आंकड़ा छू चुका था। वहीं पीएम 2.5 का मान 141 पहुंच चुका था।

दिल्ली से ज्यादा घातक हुई मंडीदीप की हवा ठंड बढ़ने के साथ रात दो बजे यह सूचकांक बढ़कर 522 और 196 के स्तर तक पहुंच गए। सुबह चार बजे तक यह 686 का आंकड़ा छू चुका था। शनिवार 11 बजे के बाद इसमें सुधार हुआ। बताया जा रहा है कि सड़कों पर उड़ती धूल, अधूरे निर्माण कार्य और बिना किसी नियंत्रण के चल रहे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स ने प्रदूषण को और भयावह बना दिया है। पीएम-10 और पीएम-2.5 जैसे सूक्ष्म कण हवा में घुलकर लोगों की आंखों और फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कभी-कभार पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसे जिम्मेदार अपनी उपलब्धि मान लेते हैं, जबकि हकीकत में यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है।