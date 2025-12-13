मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिल्ली से भी जहरीली हुई मंडीदीप की हवा, औद्योगिक शहर का AQI 393 दर्ज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों ने चौंकाया

    Mandideep News: भोपाल से लगे रायसेन जिले का औद्योगिक शहर मंडीदीप गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। शनिवार शाम यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक का औसत 393 दर्ज हुआ। यह उसी समय दर्ज दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 से कहीं अधिक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, मंडीदीप की हवा में पीएम-10 और पीएम 2.5 जैसे खतरनाक कण शामिल।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 10:08:35 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 10:08:35 PM (IST)
    दिल्ली से भी जहरीली हुई मंडीदीप की हवा, औद्योगिक शहर का AQI 393 दर्ज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों ने चौंकाया
    दिल्ली से भी जहरीली हुई मंडीदीप की हवा।

    HighLights

    1. खतरनाक स्तर पर मंडीदीप की हवा, AQI 393
    2. दिल्ली से भी ज्यादा जहरीला हुआ औद्योगिक शहर
    3. 349 दर्ज हुआ है राजधानी दिल्ली का वायु प्रदूषण

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडीदीप। भोपाल से लगे रायसेन जिले का औद्योगिक शहर मंडीदीप गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। शनिवार शाम यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक का औसत 393 दर्ज हुआ। यह उसी समय दर्ज दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 से कहीं अधिक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, मंडीदीप की हवा में पीएम-10 और पीएम 2.5 जैसे खतरनाक कणों का स्तर बढ़ने की शुरुआत शुक्रवार शाम से हो गई थी। शुक्रवार रात नौ बजे पीएम 10 377 का आंकड़ा छू चुका था। वहीं पीएम 2.5 का मान 141 पहुंच चुका था।

    दिल्ली से ज्यादा घातक हुई मंडीदीप की हवा

    ठंड बढ़ने के साथ रात दो बजे यह सूचकांक बढ़कर 522 और 196 के स्तर तक पहुंच गए। सुबह चार बजे तक यह 686 का आंकड़ा छू चुका था। शनिवार 11 बजे के बाद इसमें सुधार हुआ। बताया जा रहा है कि सड़कों पर उड़ती धूल, अधूरे निर्माण कार्य और बिना किसी नियंत्रण के चल रहे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स ने प्रदूषण को और भयावह बना दिया है। पीएम-10 और पीएम-2.5 जैसे सूक्ष्म कण हवा में घुलकर लोगों की आंखों और फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कभी-कभार पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसे जिम्मेदार अपनी उपलब्धि मान लेते हैं, जबकि हकीकत में यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है।


    अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही

    प्रदूषण का सीधा असर अब शहर वासियों की सेहत पर दिखने लगा है। अस्पतालों में अस्थमा, सांस की तकलीफ, फेफड़ों के संक्रमण और आंखों में जलन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में फेफड़ों के कैंसर जैसे घातक रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की प्राथमिकताओं में जन स्वास्थ्य कहीं नजर नहीं आता।

    यह भी पढ़ें- खंडवा में तमाशबीन बनी खाकी... 15 से 20 बदमाशों ने दो दुकानें लूटीं, सामान भरते रहे और पुलिस देखती रही

    क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

    डॉ. नितेश सूर्यवंशी ने कहा कि वायु प्रदूषण से सबसे अधिक फेफड़ों में संक्रमण होता है। इससे फेफड़ों के कैंसर बनने की संभावना अधिक हो जाती है। बारीक कण आंखों में जाने से आंखों में जलन और खुजली की समस्या पैदा होती है। इसके मरीज भी बढ़ रहे हैं।

    पर्यावरणविद शाहिद नूर खान ने कहा कि मंडीदीप के प्रदूषण को लेकर एनजीटी में याचिका लगाई है। जल्दी ही उस पर सुनवाई प्रारंभ होने वाली है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी केएन कटारे ने कहा कि सर्दी के कारण शहर का प्रदूषण बड़ा हुआ है। शहर के सर्विस मार्ग पर सुबह शाम पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.