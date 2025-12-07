रायसेन में मां को लेने जा रहे बेटे की दुर्घटना में दर्दनाक मौत, पिता गंभीर

नईदुनिया न्यूज, गैरतगंज। क्षेत्र के गढ़ी-अहमदपुर मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक घटना घटित हो गई, जिसमें बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के कारण 4 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और उसके पिता गंभीर घायल हो गए।
मिली जानकारी के अनुसार, सिलवानी तहसील के ग्राम महगवां निवासी सुरेंद्र आदिवासी अपने 4 वर्षीय पुत्र हर्षित आदिवासी के साथ गैरतगंज तहसील के ग्राम सगोनिया पत्नी को लेने जा रहे थे। तभी सायं 4 बजे गढ़ी-अहमदपुर मार्ग पर ''चिथड़याऊ इम्ली'' नामक स्थान के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई।
हादसा इतना भयंकर था कि 4 वर्षीय हर्षित आदिवासी की मौके पर मौत हो गई और सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल सुरेंद्र को गैरतगंज में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रायसेन रेफर कर दिया गया है।
