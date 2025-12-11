MP में शिकार का पीछा करते हुए ट्रेन की चपेट में आया बाघ, मौत... इंजन में फंसकर 25 फीट तक घिसट गया

मेरी खबरें
    रातापानी टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों ने वन विभाग की व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मंगलवार रात बरखेड़ा और चौका मिडघाट के बीच एक वयस्क नर बाघ स्पेशल ट्रेन संख्या 01410 की चपेट में आकर मारा गया। पांच दिनों में यह दूसरे बाघ की मौत है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 07:51:35 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 07:58:11 AM (IST)
    1. पांच दिन में दूसरा बाघ मौत का शिकार
    2. वन अधिकारी रात में मौके पर पहुंचे
    3. एक दशक में 8 बाघ, 15 तेंदुए मरे

    नईदुनिया न्यूज, मंडीदीप: औबेदुल्लागंज वन मंडल के रातापानी टाइगर रिजर्व में बाघों की असमय मौत का सिलसिला एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। पिछले पांच दिनों में दूसरे नर बाघ की मौत ने वन विभाग को गंभीर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। मंगलवार रात करीब 9 से 10 बजे के बीच बरखेड़ा और चौका मिडघाट के बीच एक वयस्क नर बाघ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे की जानकारी स्टेशन मास्टर ने तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही वन विभाग का मैदानी अमला घटनास्थल पर पहुंचा और बाघ को रेलवे ट्रैक से हटाकर किनारे किया। सूत्रों के अनुसार बाघ किसी जानवर का पीछा करते समय ट्रेन के सामने आ गया। बताया जा रहा है कि यह वही बाघ है जिसकी दहाड़ से कुछ दिन पहले स्टेशन मास्टर घबरा गए थे और जिसकी गर्जना मिडघाट स्टेशन क्षेत्र में अक्सर सुनाई देती थी।


    जानकारी के अनुसार स्पेशल ट्रेन संख्या 01410 की टक्कर के बाद बाघ लगभग 20 से 25 फीट तक इंजन के साथ घिसटता चला गया। उल्लेखनीय है कि पिछले एक वर्ष में टाइगर रिजर्व में यह पांचवीं बाघ मृत्यु है, जो वन्यजीवन सुरक्षा तंत्र पर कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

    रेल हादसे की सूचना मिलते ही मुख्य वन संरक्षक अशोक कुमार, वन मंडलाधिकारी औबेदुल्लागंज हेमंत रैकवार और रातापानी टाइगर रिजर्व अधीक्षक मयंक राज देर रात ही टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मृत बाघ की सुरक्षा के लिए रेंज आरओ सहित पांच सदस्यीय दल को पूरी रात तैनात रखा। बुधवार सुबह एनटीसीए और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में देहरादून के डॉ. हमजा नदीम, डॉ. अमित ओध और उनकी टीम ने पोस्टमार्टम किया। इसके बाद मृत बाघ का अंतिम संस्कार किया गया।

    बुधनी-मिडघाट रेलवे ट्रैक वन्यप्राणियों के लिए लगातार खतरनाक साबित हो रहा है। पिछले एक दशक में बुधनी से बरखेड़ा के बीच इस हिस्से में दो दर्जन से अधिक हादसे हो चुके हैं, जिनमें 8 से ज्यादा बाघ, 15 तेंदुए, 2 भालू और अन्य वन्यप्राणी मारे जा चुके हैं।

    बीती रात ट्रेन हादसे में एक नर बाघ की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वरिष्ठ वन अधिकारी रात में ही घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बुधवार को एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत पीएम के बाद बाघ का अंतिम संस्कार किया गया।

    -हेमंत रैकवार, वन मण्डलाधिकारी, औबेदुल्लागंज।

