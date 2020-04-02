पूर्व मंत्री डॉ. शेजवार और रामपाल ने एक-एक लाख की राशि दी

मेरी खबरें
    Thu, 02 Apr 2020
    Updated Date: Thu, 02 Apr 2020 04:09:47 AM (IST)
    - कलेक्टर को दिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए चेक फोटो 1 आरएसएन 2

    रायसेन। कलेक्टर को अपनी तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख का चेक देते पूर्व मंत्री डॉ. शेजवार।

    फोटो 1 आरएसएन 4

    रायसेन। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने एक लाख का चेक कलेक्टर को सौंपा।

    रायसेन। नवदुनिया प्रतिनिधि

    कोरोना वायरस से बचाव और पीड़ितों की मदद के लिए हर वर्ग आगे आ रहा है। बुधवार को दो पूर्व मंत्रियों ने अपनी तरफ से 1-1लाख की राशि कलेक्टर को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दी।

    कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दी गई इन राशि के चेक दोनों नेताओं ने अलग अलग पहुँचकर कलेक्टर को सौंपे। कलेक्टर ने दोनों पूर्व मंत्रियों को जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए की गई तैयारियों के बारे में बताया। डॉ शेजवार ने कलेक्ट्रेट परिसर में चर्चा में बताया की इस समय हमें तन-मन-धन से आगे होकर अपना सहयोग करना चाहिए। उन्होंने जिले में कई तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। उधर सिलवानी जाते समय पोस्ट ऑफिस के बाहर सागर मार्ग पर चर्चा में रामपाल सिंह ने दिल्ली के मरकज मामले को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिले के बेगमगंज के लोग मरकज में होने की जानकारी मिलने पर उन्हें चिंता है, क्षेत्र के लोग भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की जांच होना चाहिये साथ ही उसके खाने पीने की व्यवस्था भी होना चाहिए।

    कलेक्टर से ली तैयारियों की जानकारी

    पूर्व मंत्री एवं सिलवानी विधायक रामपाल सिंह ने कलेक्टर से जानकारी लेते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरस्त की जाएं, जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, साथ ही जिले में बाहर से आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं तथा उनकी जानकारी एकत्रित की जाए। बाहर से आने वाले लोगों, जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक अनुभाग में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, बाहर सेआने वाले लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखा जाए। श्री सिंह ने कहा कि जिले के अनेक लोग दूसरे क्षेत्रों में फंसे हुए हैं उनकी चिंता की जाए और भारत सरकार ने जो किसानों को सुविधा पेंशन बढ;ाकर राशि देने के लिए निर्देश दिए हैं उनका पालन शीघ्र होकर खातों में राशि डालवाई जाए। उन्होंने बेगमगंज तहसील में विगत दिनों ओलावृष्टि से किसानों के हुई नुकसान की भरपाई कर भरपूर सुविधा दी जाएं। और जिन लोगों के गरीबी रेखा में नाम नहीं है उन्हें भी सस्ता अनाज मुहैया कराया जाए ।

