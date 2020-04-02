पूर्व मंत्री डॉ. शेजवार और रामपाल ने एक-एक लाख की राशि दी

- कलेक्टर को दिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए चेक फोटो 1 आरएसएन 2

रायसेन। कलेक्टर को अपनी तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख का चेक देते पूर्व मंत्री डॉ. शेजवार।

रायसेन। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने एक लाख का चेक कलेक्टर को सौंपा।

कोरोना वायरस से बचाव और पीड़ितों की मदद के लिए हर वर्ग आगे आ रहा है। बुधवार को दो पूर्व मंत्रियों ने अपनी तरफ से 1-1लाख की राशि कलेक्टर को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दी।

कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दी गई इन राशि के चेक दोनों नेताओं ने अलग अलग पहुँचकर कलेक्टर को सौंपे। कलेक्टर ने दोनों पूर्व मंत्रियों को जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए की गई तैयारियों के बारे में बताया। डॉ शेजवार ने कलेक्ट्रेट परिसर में चर्चा में बताया की इस समय हमें तन-मन-धन से आगे होकर अपना सहयोग करना चाहिए। उन्होंने जिले में कई तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। उधर सिलवानी जाते समय पोस्ट ऑफिस के बाहर सागर मार्ग पर चर्चा में रामपाल सिंह ने दिल्ली के मरकज मामले को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिले के बेगमगंज के लोग मरकज में होने की जानकारी मिलने पर उन्हें चिंता है, क्षेत्र के लोग भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की जांच होना चाहिये साथ ही उसके खाने पीने की व्यवस्था भी होना चाहिए।