    राजगढ़ में 10-12 डकैतों ने सराफा बाजार घेरा, दहशत में बुजुर्ग दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत

    घटना के दौरान जब लोगों ने हिम्मत दिखाकर बदमाशों को पीछा किया तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग की और गुलेल से पत्थर मारे और तीन लोगों को घायल कर दिया गया। ड ...और पढ़ें

    By Rajesh SharmaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 09:38:04 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 09:43:02 PM (IST)
    राजगढ़ में 10-12 डकैतों ने सराफा बाजार घेरा, दहशत में बुजुर्ग दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत
    राजगढ़। चोरी की घटना की जांच करने पहुंचे एसपी।

    HighLights

    1. सराफा बाजार, गांधी चौक किला क्षेत्र में 12 से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने की वारदात
    2. दो दुकानों के तोड़े ताले , एक 1 किलो चांदी व तीन तोला सोना सहित 3 लाख रुपए कैश चोरी
    3. बदमाशों ने अलमारी का ताला तोड़ की की चोरी, घटना के बाद मौके पर पहुंचा डॉग स्क्वाड

    राजगढ़। शहर के सराफा बाजार और गांधी चौक किला क्षेत्र में बीती बुधवार की रात्री को गुलेल सब्बल और पिस्तौल और बंदूक समेत कई हथियारों से लैस 10 से 12 डकैतो ने पूरे सराफा बाजार को घेर लिया और एक के बाद एक दो ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया।

    चोरी की दहशत से एक बुजुर्ग दुकानदार को हार्ट अटैक आ गया जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात के दौरान दुकान में सो रहे हैं अन्य बुजुर्ग व्यापारी ने शोर मचाया तो बदमाशों ने उन पर सब्बल से हमला कर दिया। बदमाशों ने करीब आधे घंटे तक उत्पात मचाया।


    घटना की सूचना पर एसपी समेत डागस्क्वाड मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने मौके से सबूत जुटाए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और डकैतों की तलाश में जुटी है।

    शटर को सब्बल से उचकाकर अंदर घुसे बदमाश-पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 3 से 3.30 बजे के बीच की है। डकैतों ने पहले सराफा कारोबारी राजेंद्र विजयवर्गीय की दुकान को निशाना बनाया। उन्होंने

    शटर को सब्बल से उचकाकर अंदर घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 1 किलो चांदी, 3 तोला सोना और 3 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। इस दौरान दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई।

    इसी भवन में संचालित सचिन सोनी की ज्वेलरी दुकान में भी बदमाशों ने तोड़फोड़ कर 32 हजार रुपए नकद, करीब 200 ग्राम चांदी और ज्वेलरी बनाने के औजार चुरा लिए। इसके बाद बदमाश बगल में रहने वाले रिटायर्ड पटवारी गोपालचंद्र सोनी के घर पहुंचे।

    यहां शटर और गेट नहीं खुलने पर बदमाशों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे गोपालचंद्र सोनी के पैर में चोट आई है। डकैतों ने लक्ष्मीकांत मंदिर के पुजारी नरसिंहलाल शर्मा को भी धमकाया और बाहर निकलने पर जान से मारने की चेतावनी दी।

    लोगों ने किया पीछा तो चलाई गोली, गुलेल से मारे पत्थर

    शोर सुनकर लोग जागे तो बदमाश बांसवाड़ा क्षेत्र की ओर भागे। भागते समय उन्होंने एक बाइक चोरी कर ली। अमित मेवाड़े, कमल मेवाड़े और एक अन्य युवक ने उनका पीछा किया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने उन पर पिस्तौल से फायर कर दिया और गुलेल से पत्थर चलाए।

    इसी दौरान सामने की दुकान के मालिक मुर्तजा ने चोर-चोर चिल्लाया तो बदमाशों ने पहली मंजिल से गिलोल से हमला कर दिया, जिससे उनके कंधे में चोट आई है। इससे पहले गांधी चौक पर बद्रीलाल सोनी के घर का गेट भी बदमाशों ने खटखटाया और बाहर निकलने के लिए चिल्लाते रहे।

    गुलेल का पत्थर लगने से कमल मेवाड़े की आंख फूट गई, जबकि अमित की पीठ में चोट आई है। अमित ने एक बदमाश को रॉड मारकर गिरा भी दिया था, लेकिन साथी बदमाश ने फायर कर उसे बचा लिया। बाद में सभी श्मशान के पास खड़ी अपनी बाइकों से हाईवे की तरफ भाग निकले

    चोरी की खबर सुनकर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, मौत

    चोरी की खबर सुनकर श्री बागेश्वर ज्वेलर्स के मालिक सचिन सोनी के पिता सुंदर लाल सोनी (65) को हार्ट अटैक आ गया, जिन्हें स्वजन राजगढ़ जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे सचिन सोनी ने बताया कि पापा सुबह से ही दुकान आ गए थे।

    मैंने उन्हें कहा कि ज्यादा सामान चोरी नहीं हुआ है लेकिन वो टेंशन ले रहे थे। दोपहर करीब सवा 3 बजे वे दुकान के सामने ही खड़े-खड़े गिर गए। उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। पहले भी एक बार उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका था।

    फायरिंग कर बाइक लूटी-गांधी चौक किला क्षेत्र में वारदात के बाद बदमाश बांसबाड़ा क्षेत्र की ओर भागे। वहां ढलान वाले हिस्से में उन्होंने कमल मेवाड़े की बाइक लूट ली। रोकने की कोशिश करने पर बदमाशों ने गिलोल से हमला कर दिया, जिससे कमल मेवाड़े की आंख में गंभीर चोट आई है।

    बदमाश बाइक लेकर बांसबाड़ा होते हुए ब्यावरा-राजगढ़ हाइवे से फरार हो गए। इस इलाके में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण पुलिस को आरोपियों की मूवमेंट ट्रैक करने में परेशानी आ रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है।

    ’’ सभी पहलुओं पर जांच प्रारंभ की है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे है, जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे।

    अमित तोलानी, एसपी राजगढ़’’

