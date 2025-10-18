खेत की मेढ़ विवाद में चाचा ससुर ने महिला पर तेजाब फेंका, परिवार के ही सदस्यों पर एसिड अटैक का आरोप, 6 पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। खेत के मेढ़ को लेकर परिवार के लोगों में ही विवाद हो गया। जिसमें महिला ने परिवार के ही सदस्यों पर एसिड अटैक के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद महिला को शाजापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं, घटना 15 अक्टूबर की बताई जा रही है। महिला पर एसिड अटैक करने वाले लोग उसके चाचा परिवार के सदस्य बताए गए हैं।

खेत की मेढ़ को लेकर चल रहा था विवाद पुलिस से मिली जानकारी के मूतकबिक पचोर तहसील के ग्राम सराली में खेत की मेढ़ को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान सोमवार को खेत पर काम कर रही 30 वर्षीय महिला पर तेजाब डालने की वारदात सामने आई है। पीड़िता सपना लोधी (30) अपने पति कमलेश और डेढ़ वर्षीय बेटे के साथ खेत पर काम कर रही थी। तभी गांव के मनीराम, सुरेश, अशोक, कोमलबाई, कुंतीबाई और हँसमुखबाई वहां पहुंचे। मेढ़ को लेकर कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया।