खेत की मेढ़ विवाद में चाचा ससुर ने महिला पर तेजाब फेंका, परिवार के ही सदस्यों पर एसिड अटैक का आरोप, 6 पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। खेत के मेढ़ को लेकर परिवार के लोगों में ही विवाद हो गया। जिसमें महिला ने परिवार के ही सदस्यों पर एसिड अटैक के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद महिला को शाजापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं, घटना 15 अक्टूबर की बताई जा रही है। महिला पर एसिड अटैक करने वाले लोग उसके चाचा परिवार के सदस्य बताए गए हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के मूतकबिक पचोर तहसील के ग्राम सराली में खेत की मेढ़ को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान सोमवार को खेत पर काम कर रही 30 वर्षीय महिला पर तेजाब डालने की वारदात सामने आई है। पीड़िता सपना लोधी (30) अपने पति कमलेश और डेढ़ वर्षीय बेटे के साथ खेत पर काम कर रही थी। तभी गांव के मनीराम, सुरेश, अशोक, कोमलबाई, कुंतीबाई और हँसमुखबाई वहां पहुंचे। मेढ़ को लेकर कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया।
परिजनों के मुताबिक आरोपियों ने पहले पत्थर से हमला किया व जब सपना ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो उसका फोन छीन लिया गया। इसके बाद अशोक एक डिब्बे में तेजाब लेकर आया और सुरेश के साथ मिलकर महिला के शरीर पर डाल दिया। तेजाब से वह बुरी तरह झुलस गई।
घटना के बाद परिजनों ने महिला को गंभीर हालत में शाजापुर अस्पताल पहुंचाया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ मारपीट की धारा में मामला दर्ज किया, जबकि तेजाब हमले की गंभीरता को नजर अंदाज किया गया। जबकि दूसरे पक्ष द्वारा सपना ओर उसके पति पर मारपीट , गाली-गलौज सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया हैं। सपना की रिपोर्ट पर पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
यह भी पढ़ें- खंडवा में कॉलेज छात्रा का रास्ता रोक धर्मांतरण कर शादी का दबाव बनाने वाला समीर गिरफ्तार, जेल भेजा
पचोर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया ने बताया कि सपना सीधे घटनास्थल से अपना उपचार कराने शाजापुर अस्पताल चली गई, जबकि दूसरा पक्ष थाने आया था उनकी रिपोर्ट लिखी गई। जानकारी लगने पर चौकी प्रभारी को शाजापुर भेजा गया ओर बयान लिए उसके बाद महिला की ओर से छह लोगों पर कायमी की है।
महिला के बयान और मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों पर मारपीट व महिला पक्ष की शिकायत पर चाचा व उसके परिवार के छह लोगों पर जवळनशील पदार्थ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया हैं।