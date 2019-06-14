समर कैंपः खो-खो, टेबल टेनिस व सितोलिया के गुर सीख रही छात्राएं

सचित्र आरएजे 18 नरसिंहगढ़। खो-खो के गुर सीख रही छात्राएं। (- वि)

नरसिंहगढ़। नवदुनिया न्यूज

स्थानीय शासकीय कन्या उमावि में मई माह से चल रहे समर कैंप में प्रातः 6 से 8 बजे तक की पारी में कबड्डी, खो-खो, टेबल टेनिस, सितोलिया, शतरंज खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें पूरे शहर के शासकीय व प्रायवेट स्कूलों की छात्राएं बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। खेलों के साथ बालिकाएं पर्यावरण संरक्षण में भी रुचि लेकर कार्य कर रही हैं व लगातार गौरैया संरक्षण के लिए भी घोसलें बना रही हैं। गुरुवार को प्राचार्य एमके त्रिपाठी ने खिलाड़ी छात्राओं से परिचय प्राप्त कर प्रोत्साहित किया। बालिकाओं को प्रशिक्षण राधेश्याम भिलाला, विष्णुकुमारसिंह झाला, हेमराज मेवाड़े द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में बालिकाओं द्वारा बीज भी एकत्रित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें बारिश में पहाड़ी पर डाले जा सकें। राधेश्याम भिलाला ने बताया कि वर्ष 1998 से लगातार नरसिंहगढ़ की हर पहाड़ी को तीन वर्ष गोद लेकर नीम के बीज डाले गए हैं, जिससे शहर की हर पहाड़ी नीम के लगभग 60 से 70 हजार पौधों से लहलहा रही है। इस बार नीम के साथ बिल्वपत्र के बीज भी डाले जाएंगे।