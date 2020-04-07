दिन का पारा 37 डिग्री पर, तेज धूप-गर्मी से घरों में लोग
सचित्र एसआरपी 4 भल्ला कॉलोनी के सामने तेज धुप के बीच सड़क पर सन्नााटा। नवदुनिया।
सारंगपुर (नवदुनिया न्यूज)।
सोमवार को तेज धूप व गर्मी की वजह से सुबह 11 बजे से ही शहर की सड़कों पर सन्नााटा छा गया। जगह-जगह चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को भी इसलिए कम मशक्कत करना पड़ी। अमूमन मेडिकल स्टोर पर लोगों की लंबी-लंबी लाइन लगी रहती थी। दो दिन से यहां भी लोगों की भीड़ कम ही दिखी। सोमवार को अधिकतम पारा 37 डिग्री व न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया।
सोमवार दोपहर में गर्मी इतनी अधिक थी कि सुबह 11 बजे ही शहर की मुख्य सड़क एबी रोड पर सन्नााटा था। मुख्य बाजार में रहने वाले लोग पूरी तरह से घरों के अंदर थे। गली-मोहल्लों में जहां लोग समूह के रूप में घरों के बाहर बैठे रहते थे, वहां भी आज पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी इसी तरह पड़ती रही तो अप्रैल के अंत तक पारा 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा।