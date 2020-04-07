दिन का पारा 37 डिग्री पर, तेज धूप-गर्मी से घरों में लोग

सचित्र एसआरपी 4 भल्ला कॉलोनी के सामने तेज धुप के बीच सड़क पर सन्नााटा। नवदुनिया।

सारंगपुर (नवदुनिया न्यूज)।

सोमवार को तेज धूप व गर्मी की वजह से सुबह 11 बजे से ही शहर की सड़कों पर सन्नााटा छा गया। जगह-जगह चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को भी इसलिए कम मशक्कत करना पड़ी। अमूमन मेडिकल स्टोर पर लोगों की लंबी-लंबी लाइन लगी रहती थी। दो दिन से यहां भी लोगों की भीड़ कम ही दिखी। सोमवार को अधिकतम पारा 37 डिग्री व न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया।