पटवारी अपने हल्कों में भूमाफियाओं की तत्काल रिपोर्ट दें: एसडीएम

शासन के निर्देशानुसार सभी पटवारी अपने हल्कों के भूमाफियाओं की रिपोर्ट तत्काल तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें। देरी करने वालों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों का निराकरण त्वरित रूप से किया जाकर संतुष्टिपूर्ण शिकायत को बंद किया जाना सुनिश्चित करें।

यह निर्देश एसडीएम एसएल सोलंकी ने अनुविभाग की तहसील सारंगपुर एवं पचोर के पटवारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आगामी फरवरी माह में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें त्वरित रूप से विवादित प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।

कुप्रथाओं पर रोक लगाने लोगों को करें जागरूक

एसडीएम सोलंकी ने कहा कि कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार नातरा झगड़ा की कुप्रथा को रोकने के लिए जन जागरण चलाया जाए। नातरा झगड़ा एक्शन फोर्स बनाई जाकर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को इस संबंध में जारी हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दे। बैठक में सभी पटवारियों को निर्देश दिए गए कि राजस्व वसूली की जाकर शासकीय में हरित रूप से जमा कराई जाए।

एसडीएम ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आधार कार्ड अनुसार नाम सुधार किए जाने के लिए त्वरित कार्य किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार भूपेंद्र कैलासिया, पचोर तहसीलदार सौरभ वर्मा, संडावता नायब तहसीलदार संभूसिंह मीना, राजस्व निरीक्षक केएल चौहान, जगदीश प्रजापति, रामगोपाल शर्मा, पटवारी संघ अध्यक्ष मनीष सक्सेना, आशीष पाण्डेय, शहजाद खान, अतुल सक्सेना, योगेश सक्सेना, राधेश्याम भिलाला आदि उपस्थित थे।