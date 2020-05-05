मेरी खबरें
    लॉकडाउन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर पहुंचा रही हैं पोषण आहार और सत्तू

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Tue, 05 May 2020 10:45:14 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 05 May 2020 10:45:14 AM (IST)
    नोटः सारंगपुर पेज के लिए लीड समाचार।

    कोरोना योद्धाः लोगों को दे रही कोरोना से बचने की सलाह, गांवों तक पहुंचा रही सामान

    सचित्र एसआरपी 7 'रेडी टू ईट' पैकेट वितरित करते हुए। नवदुनिया।

    8 सपना व्यास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सारंगपुर।

    9 कृष्णाबाई वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुस्याहेडी।

    10 मनीषा सक्सेना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पड़ाना।

    11सोनी शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सारंगपुर।

    12 आशा सोनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सारंगपुर।

    13 चंद्रसेना भिड़े, जिला परियोजना अधिकारी, राजगढ़।

    सारंगपुर(नवदुनिया न्यूज)।

    क्षेत्र में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए टोटल लॉकडाउन के दौरान भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने कर्त्तव्यों का निर्बाध रूप से पालन कर रही हैं। महिला बाल विकास विभाग सारंगपुर परियोजना अंतर्गत 271 आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद रहने की स्थिति में आँगनवाड़ी सेवा से सम्बद्ध 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बधाों एवं गर्भवती/धात्री माताओं को 'टेक होम राशन' और 'रेडी टू ईट' पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है।

    लॉकडाउन में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बधाों को मिलने वाले नाश्ता और गर्म पका भोजन व्यवस्था प्रभावित होने के कारण 'रेडी टू ईट' पूरक पोषण आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर 'हॉट कुक' भोजन प्रदाय व्यवस्था से संबद्ध स्व-सहायता समूह के माध्यम से ताजा पका गुणवत्तायुक्त 'रेडी टू ईट' पूरक पोषण आहार घर-घर जाकर प्रदाय कर रही हैं। अब तक हजारों हितग्राहियों को पोषण आहार वितरित किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क, सेनिटाइजर और ग्लब्स का इस्तेमाल कर रही हैं और योद्धा की तरह फील्ड पर अपनी-अपनी सेवाएं निर्बाध रुप से शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक दे रही है। टीकाकारण के दौरान भी आंगनवाड़ी सहायिकाएं स्वयं घर-घर जाकर एक-एक बच्चे को टीकाकारण के लिए केन्द्र पर लाकर टीके लगवाने का कार्य कर रही हैं।


    हम जीतेंगे कोरोना से जंग

    कोरोना संक्रमण के चलते महिला बाल विकास अधिकारी व सुपरवाइजर के आदेशानुसार घर घर जाकर पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 4 में हमारे द्वारा घर घर जाकर पोषण आहार के तहत सत्तू के पैकेट घर से तैयार कर वितरण किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के रोकने हेतु जो भी प्रयास हमारे द्वारा किए जाने वह हम सभी मिलकर अपने अपने वार्ड में इमानदारी से कर रहे हैं। योजनाएं आती है हम उसका पालन करते हैं हमारे द्वारा वार्ड वासियों को हाथ धोने के तरीके मुंह पर मास्क व रुमाल आदि बांध कर रखना बताया जाता है।

    8 सपना व्यास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सारंगपुर।

    नियमो का पाल स्वंय करते है और वार्डवासियों से पालन स्वयं कराते हुए वार्ड वासियों को भी इसका पालन करवा रहे। जहां भीड दिखाई देती है हम वहां जाकर भीड को दूर दूर करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार मास्क निर्माण घर पर रहते हुए किए जा रहे हैं।

    9 कृष्णा बाई वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुस्याहेडी।

    ग्रामीण स्तर पर कोरोना से जंग में हमारी भूमिका अहम है और इसके लिए हम लगातार जुटकर सेवाएं दे रहे है। लोगों को घर-घर जाकर पोषण पोषण आहार सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे है।

    10 मनीषा सक्सेना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पड़ाना।

    आंगनवाड़ी भले ही बंद है लेकिन बच्चो को पोषण आहार, गर्भवती, धात्री महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुटी महत्वपूर्ण जानकारी घर-घर जाकर के उपलब्ध हमारे द्वारा कराई जा रही है।

    11सोना शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सारंगपुर।

    कोरोना से जंग में हमारा देश निश्चित ही विजय होगा और हम इस महामारी से मिलजुलकर जीत हासिल कर सकते है। वार्डवासियों को स्वच्छता का ख्याल रखना होगा और लॉकडाउन का पालन करते हुए बार-बार हाथ धोना होंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पोष्टि आहार का सेवन करना होगा।

    12 आशा सोनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सारंगपुर।

    जिले सहित सारंगपुर की सभी आंगनवाड़ी केंद्र कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के इस दौर में कोरोना योद्धा की तरह घर-घर जाकर सेवाएं दी जा रही है। हमारे द्वारा इसकी सतत्‌ मॉनीटरिंग की जा रही है।

    13 चंद्रसेना भिड़े, जिला परियोजना अधिकारी, राजगढ़।

