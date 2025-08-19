MP News: पीएम श्री स्कूल की 13 छात्राएं अचानक बीमार, अस्पताल में भर्ती कर चल रहा इलाज

नईदुनिया संवाददाता, बाजना। सोमवार रात करीब 10 बजे पीएम श्री एकलव्य आवासीय विद्यालय की 13 छात्राओं के अचानक अस्वस्थ होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, कुछ छात्राओं को तेज पेट दर्द की शिकायत हुई, जबकि अन्य को सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए। सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे और छात्राओं की स्थिति की जानकारी ली।

डॉक्टर ने क्या कहा

उपचार कर रहे डॉ. पवन कुमावत ने बताया कि सोमवार दोपहर को 20 से अधिक बच्चों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें वायरल बुखार के लक्षण पाए गए। देर रात फिर से 10 से 15 बच्चे पहुंचे, जिनमें 4-5 में फूड पॉयजनिंग जैसे संकेत मिले हैं। बाकी छात्राओं को सामान्य वायरल बुखार है और सभी को दवाइयां दी जा रही हैं। गौरतलब है कि बाजना में पीएम श्री विद्यालय का भवन अभी अधूरा है, जिस वजह से विद्यालय फिलहाल कन्या शिक्षा परिसर में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है।