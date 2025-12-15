मेरी खबरें
    मुस्लिम छात्र ने हिंदू नाम से आईडी बनाकर छात्राओं को फंसाया, रतलाम के सैलाना कॉलेज में लव जिहाद का मामला

    छात्र कामरान ने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग नामों से पांच से अधिक आईडी बना रखी हैं। इनमें हिंदू नामों के साथ-साथ कुछ आईडी लड़कियों के नाम से भी बनाई गई हैं। कामरान हाथ में कलावा बांधकर स्वयं को हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों एवं महिलाओं से चैट करता है तथा बिना अनुमति कॉलेज परिसर में छात्राओं के वीडियो भी बनाता है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 07:00:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 07:03:54 PM (IST)
    आरोपित छात्र कामरान को ले जाती पुलिस। गेट पर कार्यकर्ताओं को समझाते प्रोफेसर।

    HighLights

    1. कॉलेज में लव जिहाद की आशंका पर हंगामा, मुस्लिम छात्र गिरफ्तार
    2. हिंदू नाम से आईडी बनाकर हिंदू छात्राओं को प्रेम में फंसाने का आरोप
    3. मोबाइल की होगी फोरेंसिक जांच, पुलिस पकड़कर थाने लेकर आई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जिले के सैलाना स्थित शासकीय महाविद्यालय में सोमवार दोपहर लव जिहाद की आशंका को लेकर हंगामा हो गया। बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कॉलेज परिसर पहुंचे और एक मुस्लिम छात्र पर नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया। सूचना पर सैलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित छात्र को सुरक्षा में लेकर थाने लाई।

    इसके बाद बजरंग दल पदाधिकारियों ने थाने पर पहुंचकर छात्र सरवन निवासी कामरान पुत्र जफर खान के खिलाफ आवेदन सौंपा। पुलिस ने आरोपित छात्र कामरान खान पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उसे एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। कालेज में हुए हंगामे का वीडियों भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।


    बजरंग दल पदाधिकारियों ज्ञापन में बताया कि ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र कामरान ने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग नामों से पांच से अधिक आईडी बना रखी हैं। इनमें हिंदू नामों के साथ-साथ कुछ आईडी लड़कियों के नाम से भी बनाई गई हैं। कामरान हाथ में कलावा बांधकर स्वयं को हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों एवं महिलाओं से चैट करता है तथा बिना अनुमति कॉलेज परिसर में छात्राओं के वीडियो भी बनाता है।

    कॉलेज में नागेश्वर पाटीदार एवं रोहित कुमावत द्वारा उसे वीडियो बनाते पकड़े जाने का भी दावा किया गया। पदाधिकारियों के अनुसार जब आरोपित कामरान से मोबाइल खोलकर दिखाने को कहा गया तो उसमें कई आपत्तिजनक सामग्री मिली, साथ ही कई आईडी व वीडियो डिलीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई।

    सूचना पर थाना प्रभारी पिंकी आकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और छात्र कामरान को अपनी सुरक्षा में लेकर थाने लेकर पहुंची। थाना प्रभारी पिंकी आकाश ने बताया कि कामरान पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है तथा उसका मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। छात्रा की ओर से फिलहाल कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया आवेदन प्राप्त हुआ है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

    भागकर कॉलेज प्राचार्य कक्ष में पहुंचा कामरान

    • महाविद्यालय के प्राचार्य डीके पाटीदार ने बताया कि सोमवार को एनएसएस के तहत रैली के बाद श्रमदान चल रहा था।

    • इसी दौरान करीब 12:15 बजे जानकारी मिली कि एक छात्र प्राचार्य कक्ष की ओर भागते हुए आया है।

    • स्टाफ मौके पर पहुंचा तो बीए प्रथम वर्ष का छात्र कामरान खान कार्यालय में मौजूद था।

    • उसने बताया कि कुछ बाहरी लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं।

    • कामरान ने बताया कि वह मुस्लिम है और एक हिंदू लड़की से उसकी मित्रता है।

    • इसी बीच कुछ बाहरी लोग कालेज गेट पर पहुंच गए और छात्र को उनके सुपुर्द करने की मांग करने लगे।

    • कॉलेज स्टाफ ने उन्हें समझाइश दी और पुलिस को सूचना देकर बुलाया।

