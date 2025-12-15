मुस्लिम छात्र ने हिंदू नाम से आईडी बनाकर छात्राओं को फंसाया, रतलाम के सैलाना कॉलेज में लव जिहाद का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जिले के सैलाना स्थित शासकीय महाविद्यालय में सोमवार दोपहर लव जिहाद की आशंका को लेकर हंगामा हो गया। बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कॉलेज परिसर पहुंचे और एक मुस्लिम छात्र पर नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया। सूचना पर सैलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित छात्र को सुरक्षा में लेकर थाने लाई।

इसके बाद बजरंग दल पदाधिकारियों ने थाने पर पहुंचकर छात्र सरवन निवासी कामरान पुत्र जफर खान के खिलाफ आवेदन सौंपा। पुलिस ने आरोपित छात्र कामरान खान पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उसे एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। कालेज में हुए हंगामे का वीडियों भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

बजरंग दल पदाधिकारियों ज्ञापन में बताया कि ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र कामरान ने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग नामों से पांच से अधिक आईडी बना रखी हैं। इनमें हिंदू नामों के साथ-साथ कुछ आईडी लड़कियों के नाम से भी बनाई गई हैं। कामरान हाथ में कलावा बांधकर स्वयं को हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों एवं महिलाओं से चैट करता है तथा बिना अनुमति कॉलेज परिसर में छात्राओं के वीडियो भी बनाता है। कॉलेज में नागेश्वर पाटीदार एवं रोहित कुमावत द्वारा उसे वीडियो बनाते पकड़े जाने का भी दावा किया गया। पदाधिकारियों के अनुसार जब आरोपित कामरान से मोबाइल खोलकर दिखाने को कहा गया तो उसमें कई आपत्तिजनक सामग्री मिली, साथ ही कई आईडी व वीडियो डिलीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई।