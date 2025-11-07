रतलाम में शादी समारोह में महिला का पर्स चोरी, लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जिले के सैलाना में आयोजित एक विवाह समारोह के दौरान चोरी की वारदात सामने आई है। गुजरात से शादी में शामिल होने आयी एक महिला का पर्स अज्ञात चोर ले उड़ा, जिसमें लाखों रुपये के सोने के आभूषण और नकदी रखी हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सैलाना के खाद, बीज और कृषि दवाइयों के व्यापारी महेंद्र मेहता के बेटे ऋषभ मेहता और उन्हेल निवासी ज्ञानचंद्र जैन की पुत्री ईशा जैन का विवाह समारोह गुरुवार को बस स्टैंड स्थित सागर वाटिका में आयोजित किया गया था। शाम को महिला संगीत कार्यक्रम के दौरान यह घटना घटित हुई।

विवाह में शामिल होने गुजरात के लिमखेड़ा से आयी पलक जैन अपनी 13 वर्षीय पुत्री के साथ समारोह में शामिल हुई थीं। पलक जैन के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे वह सोफे पर बैठी थीं और पर्स पास में रख दिया था। कुछ ही देर बाद जब उन्होंने पर्स उठाने के लिए देखा तो वह गायब मिला। पलक जैन ने अपने जीजा गौरव मेहता को घटना की जानकारी दी। पर्स में करीब 30 ग्राम वजनी सोने का एक कड़ा, कान के झुमके, मोबाइल और पांच हजार रुपये रखे थे। चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग तीन लाख रुपये बताई जा रही है। परिवार ने आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद गौरव मेहता ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई।