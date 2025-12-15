मेरी खबरें
    रतलाम में यूरिया नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों का एमपी एग्रो गोदाम पर धरना

    लाइन से बचने के लिए किसान महंगे दामों पर ब्लैक में खाद लेने को मजबूर हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यदि गांव की सोसाइटियों पर ही नगद में खाद वितरित की जाए और नगद विक्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, तो किसानों को राहत मिलेगी और कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 06:14:07 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 06:17:58 PM (IST)
    1. मंगलवार से तहसील कार्यालय में बटेंगे टोकन
    2. रात में गोदाम के बाहर किसानों ने लगाए बिस्तर

    रतलाम। सोमवार को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने मंडी स्थित एमपी एग्रो गोदाम पर धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचनाम मिलने पर कृषि विभाग उपसंचालक नीलम चौहान मौके पर पहुंची और यूरिया वितरण की व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया।

    किसानों ने कलेक्टर के नाम उप संचालक नीलम चौहान को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याएं रखीं। धरना यूरिय के नगद विक्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने एवं सोसाइटियों पर भी नकद खाद विक्रय की मांग को लेकर दिया गया था। किसानों का कहना था कि वर्तमान व्यवस्था के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


    यूरिया गोदाम के बाहर धरने पर बैठे किसान।

    जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में किसान एमपी एग्रो गोदाम पर धरने पर बैठ गए और करीब एक घंटे तक नारेबाजी की। मौके पर पहुंची कृषि विभाग की उप संचालक नीलम चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया कि मंगलवार से तहसील कार्यालय से टोकन सिस्टम के माध्यम से यूरिया वितरण किया जाएगा तथा व्यवस्था को सुचारू बनाया जाएगा।

    यूरिया लेने के लिए किसान रात में कड़कड़ाती सर्दी में गोदामों के बाहर बिस्तर लगाकर सोने को मजबूर हो रहे है। दूर-दराज के गांवों से आने वाले किसान पूरी रात लाइन में लगते हैं, फिर सुबह टोकन के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बावजूद टोकन सीमित होने के कारण कई किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।

    किसान नेता देवेन्द्र सिंह सेजावता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद की कालाबाजारी चरम पर है। यूरिया खाद की बोरी, जिसकी निर्धारित कीमत 266.50 रुपये है, किसानों को मजबूरी में 300 से लेकर 450 रुपये तक में खरीदनी पड़ रही है।

    इस दौरान किसान नेता राजेश पुरोहित, संजय पाटीदार, अनिल धाकड़, अरविंद पाटीदार, सत्तू व्यास, गोपाल गुर्जर, अरुण जाट, राधेश्याम उपाध्याय, अजय धाकड़, संदीप पाटीदार, आशीष गुर्जर, कमल चौधरी, शुभम गोस्वामी, अमन खाती, भोला पाटीदार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

