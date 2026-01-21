मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रतलाम में रेलवे की भूमि पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, जर्जर मकान में किया था निर्माण

    जेसीबी मशीन से अवैध मजार एवं उससे जुड़ा निर्माण हटाकर भूमि को पूरी तरह समतल किया गया। मजार पर लगाए गए पतरे और जाली को भी जब्त कर रेलवे अपने साथ ले गया ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 06:25:25 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 06:35:05 PM (IST)
    रतलाम में रेलवे की भूमि पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, जर्जर मकान में किया था निर्माण
    मौके पर निर्मित अवैध मजार।

    HighLights

    1. जर्जर मकान में बनाई गई थी मजार
    2. रेलवे को मिली थी दो दिन पहले सूचना
    3. भूमि को पूरी तरह समतल किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। लक्ष्मणपुरा पीएंडटी कालोनी स्थित रेलवे क्षेत्र में बनी अवैध मजार को बुधवार को रेलवे पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर से अवैध मजार को तोड़कर पूरे स्थान को समतल किया गया।

    naidunia_image

    अवैध मजार को तोड़ता बुलडोजर।

    जानकारी के अनुसार रेलवे के क्षेत्र में वर्षों पुराने सरकारी मकान बने हुए हैं। इन्हीं मकानों में से एक मकान के भीतर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मजार का निर्माण कर बहुत पहले कर दिया गया था। बाद में कुछ लोगों ने जर्जर मकान को हटाकर मजार पर पतरे का शेड और लोहे की जाली लगाकर पूरे स्थान को ढंक दिया गया।


    दो दिन पूर्व रेलवे प्रशासन को इस अवैध निर्माण की जानकारी मिली, जिसके बाद जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। बुधवार को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे, आरपीएफ एवं जीआरपी द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई।

    naidunia_image

    जेसीबी मशीन से अवैध मजार एवं उससे जुड़ा निर्माण हटाकर भूमि को पूरी तरह समतल किया गया। मजार पर लगाए गए पतरे और जाली को भी जब्त कर रेलवे अपने साथ ले गया। जीआरपी थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी ने बताया कि रेलवे क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया था।

    रेलवे से सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव, एएसपी राकेश खाखा, आरपीएफ कमांडेंट आरके शर्मा, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी, स्टेशन रोड थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन सहित पुलिस एवं रेलवे का बल मौके पर मौजूद रहा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.