    रतलाम मंडी में प्याज छटनी को लेकर किसान-व्यापारी में विवाद, हंगामे के बाद बंद हुई नीलामी

    MP News: महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सांवरिया ट्रेडर्स (डीएम) में प्याज की नीलामी के बाद छटनी के दौरान किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद गाली-गलौज तक पहुंच गया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने नीलामी रोक दी और विरोध दर्ज कराया।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 02:53:09 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 02:53:09 PM (IST)
    HighLights

    1. मंडी में प्याज की छटनी के दौरान किसान-व्यापारी में विवाद।
    2. सभी व्यापारियों ने नीलामी रोक दी और विरोध दर्ज कराया।
    3. पिछले पांच दिनों से प्याज के दामों में लगातार तेजी बनी हुई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सांवरिया ट्रेडर्स (डीएम) में प्याज की नीलामी के बाद छटनी के दौरान किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद गाली-गलौज तक पहुंच गया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने नीलामी रोक दी और विरोध दर्ज कराया।

    बाद में किसान ने माफी भी मांगी, लेकिन व्यापारी नहीं माने और मंडी सचिव के कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर ने किसान व व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया। मंडी अधिकारी भी स्थिति को सामान्य बनाने में जुटे रहे।


    आक्रोशित व्यापारियों ने सचिव लक्ष्मी भंवर के समक्ष आरोप लगाया कि लहसुन-प्याज मंडी प्रभारी शंभू सिंह सोलंकी और भावांतर प्रभारी अनिल भूरिया किसानों के सामने व्यापारियों को भला-बुरा कहते हैं और लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देते हैं। व्यापारियों ने सचिव से लिखित आदेश जारी करने की मांग की, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि अंकुरित (उगा हुआ) प्याज नहीं खरीदा जाएगा, ताकि छटनी को लेकर रोजाना उत्पन्न होने वाले विवादों से बचा जा सके।

    लहसुन एवं प्याज मंडी में हुए इस विवाद के दौरान व्यापारी पक्ष का आरोप है कि किसान ने गाली-गलौज की और खराब व अंकुरित प्याज की छटनी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। संबंधित किसान का माल अब दोबारा नीलाम होगा। विरोध के चलते नीलामी तीन बजे तक के लिए रोक दी है। व्यापारी लिखित रूप से यह सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं कि खराब प्याज नहीं तौला जाएगा।

    पिछले पांच दिनों से प्याज के भाव में तेजी

    पिछले पांच दिनों से प्याज के दामों में लगातार तेजी बनी हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसान प्याज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। बढ़ती आवक के बीच छटनी और गुणवत्ता को लेकर विवाद की स्थितियां अधिक बन रही हैं, जिन पर व्यापारी लिखित व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

