MP: रतलाम में प्याज की ट्रालियां बाहर रोके जाने पर किसानों का फूटा गुस्सा, तीन घंटे तक लगाया जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। महू रोड कृषि उपज मंडी में रविवार शाम उस समय हंगामा मच गया जब प्याज लेकर पहुंचे किसानों की ट्रालियां मंडी के बाहर रोक दी गईं। नाराज किसानों ने विरोध करते हुए मंडी गेट पर जाम लगा दिया। शाम करीब छह बजे शुरू हुआ यह जाम लगभग तीन घंटे तक जारी रहा।

बातचीत करने अधिकारी पहुंचे गेट बंद होने की सूचना मिलते ही तहसीलदार पिंकी साठे और मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर मौके पर पहुंचीं और किसानों से बातचीत कर जाम हटवाया। यह चार दिनों में दूसरी बार हुआ जब किसानों ने मंडी में प्रवेश न मिलने पर जाम लगाया। शनिवार-रविवार की छुट्टी के कारण किसान रविवार रात ही अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच गए थे। सोमवार को मंडी खुलने पर नीलामी शुरू की जानी थी, लेकिन किसानों के गेट जाम करने से व्यापारियों का लोड माल बाहर नहीं निकल सका।