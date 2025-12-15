मेरी खबरें
    रातलाम के कबाड़ गोदाम में चार दिन बाद फिर भभकी आग, क्षेत्र में अफरा-तफरा का माहौल

    रतलाम के हाट की चौकी क्षेत्र के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग 4 दिन बाद एक बार फिर भभक उठी है। धीरे-धीरे आग के फैलने और धूंए के बढ़ने से आस-पास के लोगों की चिंता बढ़ गई है। आजजनी के 4 दिन बाद भी मलवा वहां से हटाया नहीं गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 12:20:21 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 12:33:30 AM (IST)
    रातलाम के कबाड़ गोदाम में चार दिन बाद फिर भभकी आग, क्षेत्र में अफरा-तफरा का माहौल
    हाट की चौकी स्थित कबाड़ गोदाम में फिर से आग की लपटें उठने लगी।

    HighLights

    1. धुएं से रहवासी हो रहे परेशान, बीमारियां फैलने का खतरा, प्रशासन नदारद
    2. जिलेभर में पुलिस की चेकिंग, सीसीटीवी लगाने और रजिस्टर में एंट्री के निर्देश
    3. पुलिस ने रविवार को शहर सहित जिलेभर में कबाड़खानों की चेकिंग की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: हाट की चौकी क्षेत्र में 11 दिसंबर की रात कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग रविवार देर रात फिर से भभक उठी। इससे रहवासी चिंतित हो गए और क्षेत्र में अफरा-तफरा का माहौल बन गया। आग बुझने के तमाम दावों के बाद फिर भभकी आग ने कई सवालों को भी जन्म दे दिया है।

    वहीं पुलिस ने रविवार को शहर सहित जिलेभर में कबाड़खानों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कबाड़ गोदाम के रजिस्टर को चेक किया और संचालकोंं को चोरी का सामान नहीं खरीदने की चेतावनी दी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र थाने में संचालित कबाड़ गोदामों को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें संचालन के लिए ली गई अनुमति की जानकारी मांगी गई है।


    एसपी अमित कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में गोदामों पर आगजनी को रोकने के साधनों की जांच करने, चोरी का सामान खरीदने-बेचने वालों पर निगरानी रखने, संदिग्धों की तलाशी लेने व कबाड़ गोदामों की नियमित चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं।

    गोदाम संचालकों को निर्देशित किया गया कि सामान बेचने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। इसके अलावा कबाड़ा गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाने को कहा गया, जिससे सामान खरीदने-बेचने वाला व्यक्ति सामान सहित कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पर्यावरण प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

    अनुमति नहीं होने पर बाहर होंगे कबाड़ गोदाम

    थाना औद्योगिक क्षेत्र के विरीयाखेड़ी, इंडस्ट्रीयल एरिया, मोहन नगर व बड़बड़ क्षेत्र में कबाड़ दुकानें व गोदामों की संख्या अधिक है। थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने कबाड़ व्यवसाय से जुड़े संचालकों को सूचना पत्र जारी किया हैं। सूचना पत्र में कबाड़ व्यवसायियों को निर्देशित किया गया है कि यदि उनका कबाड़ व्यवसाय रिहायशी क्षेत्र में संचालित है, तो उसकी विधिवत अनुमति थाना स्तर पर प्रस्तुत करें।

    अनुमति न होने की स्थिति में अपना कबाड़ गोदाम क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित करें। पुलिस ने कबाड़ को सड़क पर न रखने, आगजनी रोकने के साधन, कबाड़ लाने वाले व्यक्ति की जानकारी व कार्यरत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए हैं।

    प्रशासन के दल ने शुरू नहीं की जांच

    गोदाम में आगजनी के बाद 12 दिसंबर को कलेक्टर मिशा सिंह ने एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया था। दल मे निगम कमिश्नर, एसडीएम, टीएनसीपी उप संचालक, सहायक यंत्री मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन को सदस्य बनाया गया है। उज्जैन से सहायक यंत्री के नहीं आने से तीसरे दिन भी कबाड़ गोदाम की जांच नहीं हो सकी। कबाड़ गोदाम संचालक को निगम ने दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति तीन दिन में जमा कराने के दो नोटिस दिए, लेकिन संचालक ने राशि जमा नहीं कराई है। शहर में 150 से अधिक कबाड़ गोदाम संचालित किए जा रहे है, जिनकी जानकारी प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है।

    यह भी पढ़ें- रतलाम में देर रात आग का तांडव, 20 से अधिक फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी

    रविवार रात 11 बजे फिर उठी लपटें

    चार दिन बाद रविवार रात करीब 11 बजे फिर से कबाड़ गोदाम में आग की लपटें उठने से प्रशासन के दावों की पोल खुल गई और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग ने धीरे-धीरे बड़ा रूप ले लिया और लपटें बढ़ती गई। इससे रहवासी चिंतित हो गए। आगजनी के चार दिन बाद भी मौके से मलबा नहीं हटाया गया है।

