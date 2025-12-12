मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 09:30:29 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 09:31:05 PM (IST)
    बाइक पर टंगा रह गया हेलमेट, बस की टक्कर से युवक की मौत
    हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बाइक और हेलमेट।

    HighLights

    1. नामली में पोस्ट ऑफिस में पदस्थ था मृतक
    2. दुर्घटना में उसे सिर में गंभीर चोट आई थी
    3. इलाज के दौरान ही अस्पताल में तोड़ा दम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना स्टेशन रोड अंतर्गत सालाखेड़ी चौराहे पर शुक्रवार सुबह स्कूल बस की टक्कर से बाइक पर मांगरोल से नामली पोस्ट आफिस ड्यूटी पर जा रहे युवक 31 वर्षीय विनोद पुत्र सत्यनारायण पाटीदार की मौत हो गई। विनोद घर से बाइक पर हेलमेट लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में उतार दिया।

    हादसे के दौरान हेलमेट उसकी बाइक पर टंगा मिला। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपित बस चालक टैंकर रोड निवासी दारासिंह पुत्र रतनसिंह पंवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। हादसे के दौरान बस में कोई विद्यार्थी सवार नहीं था।


    पुलिस के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे विनोद व उसका मित्र धर्मेन्द्र पांचाल दोनों अलग-अलग बाइक से रतलाम की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सालाखेड़ी चौराहे के पास कलाली के सामने पहुंचा तभी मार्निंग स्टार स्कूल की बस क्रमांक एमपी 43 जेडजे 6366 के चालक ने बस को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए अचानक ऊंकाला रोड की ओर मोड़ दी, जिससे विनोद की बाइक उसमें जा घुसी।

    हादसे में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया। धर्मेन्द्र पांचाल उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से सिर में गंभीर चोट होने के कारण उसे बड़बड़ रोड स्थित निजी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। ट्रामा सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद विनोद की स्थिति को नाजुक देखते हुए डाक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

    सुबह 11:30 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डाॅक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर स्वजन और परिचित अस्पताल पहुंचे। विनोद की पांच वर्ष पहले शादी हुई थी, उसकी एक तीन वर्ष की बालिका है। पिता सत्यनारायण किसान है।

