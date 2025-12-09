मेरी खबरें
    रतलाम में स्कूली बच्चों से भरा वाहन पलटा, 8 घायल, पहले प्रंबधन ने पल्ला झाड़ा, बाद में मांगना पड़ी माफी

    घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन वाहन को अपना न बताते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि वाहनों का परिवहन शुल्क स्कूल ही फीस के साथ लेता है। अभिभावकों ने शुल्क की रसीदें दिखाते हुए कहा कि बच्चों की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 09:44:38 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 09:47:55 PM (IST)
    रतलाम में स्कूली बच्चों से भरा वाहन पलटा, 8 घायल, पहले प्रंबधन ने पल्ला झाड़ा, बाद में मांगना पड़ी माफी
    दुर्घटनाग्रस्‍त वाहन में हुई टूट फूट।

    1. स्कूल प्रंबधन ने पल्ला झाड़ा, बाद में मांगना पड़ी माफी
    2. क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे वाहन में, प्रकरण दर्ज
    3. क्षमता से अधिक करीब 20 विद्यार्थियों को बैठाया था

    नईदुनिया न्यूज़, बड़ावदा। ठिकरिया और वीरपुरा के बीच मंगलवार दोपहर करीब 03:30 बजे डेस्टीनेशन पब्लिक स्कूल के बच्चों का वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें सवार सात विद्यार्थी व चालक घायल हो गए। वाहन में क्षमता से अधिक करीब 20 विद्यार्थियों को बैठाने की जानकारी सामने आई है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद स्वजनों को सूचना दी गई।

    हादसे के बाद आक्रोशित स्वजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर एएसपी विवेक कुमार लाल, एसडीएम सुनील जायसवाल, सीएसपी युवराजसिंह चौहान, थाना प्रभारी स्वराज डाबी व बल मौके पर पहुंचा और स्वजनों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर वाहन (क्रमांक एमपी 43 टी 0696) को जब्त कर लिया है।


    जानकारी केे अनुसार डेस्टिनेशन पब्लिक स्कूल का वाहन स्कूल की छुट्टी के बाद विद्यार्थियों को छोड़ने वीरपुरा की ओर जा रहा था, तभी टायर फटने से पुल के समीप वाहन अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। वाहन में सवार आठ विद्यार्थियों को चोट लगी है जबकि अन्य विद्यार्थी सुरक्षित बाहर निकल गए।

    घायलों में कक्षा नौवीं की 15 वर्षीय निशा पुत्री ओमप्रकाश जाट, 14 वर्षीय साक्षी पुत्री धर्मेंद्र जाट, 14 वर्षीय मानसी पुत्री गिरीराज सिंह, 15 वर्षीय जया पुत्री गोपाल जाट, कक्षा आठवीं के 14 वर्षीय चेतन पुत्र समरथ चौधरी, कक्षा चौथी के 10 वर्षीय राजवीर पुत्र गिरीराज सिंह, कक्षा तीसरी की 08 वर्षीय दिव्यांशी पुत्री समरथ जाट व चालक बड़ावदा निवासी 45 वर्षीय मदन पुत्र कनीराम शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जावरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    ब्लाक मेडिकल ऑफिसर दीपक पालड़िया ने बताया कि एक बालिका की नाक में फ्रेक्चर है और एक अन्य बालिका की आंख के ऊपर चोट आई है, शेष बच्चों की स्थिति सामान्य है। दो बच्चों को स्वजन अपनी संतुष्टि के लिए निजी अस्पताल ले गए हैं।

    वाहन बाहरी होने का हवाला दिया तो भड़के अभिभावक

    स्कूल प्रबंधन बच्चों के लिए जिस वाहन का उपयोग कर रहा था, वह चलने योग्य नहीं था। प्रबंधन के पल्ला झाड़ लेने के बाद स्वजनों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद प्राचार्य नरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने स्वजनों से हाथ जोड़ कर माफी मांगी, तब मामला शांत हुआ। थाना प्रभारी स्वराज डाबी ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। प्राचार्य नरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने बताया कि घायल बच्चों की हर संभव मदद की जाएगी।

