    रतलाम में कबाड़ गोदाम में देर रात आग का तांडव, 20 से अधिक फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी

    Ratlam Massive Fire: रतलाम के थाना दीनदयाल नगर अंतर्गत हाट की चौकी क्षेत्र में वेदव्यास कॉलोनी स्थित कबाड़ गोदाम में देर रात आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी थी कि शहर और आसपास से 20 से अधिक फायर ब्रिगेड गाड़ियां बुलानी पड़ीं। स्थानीय पुलिस और निवासी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 03:07:05 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 03:11:20 AM (IST)
    HighLights

    1. वेदव्यास कॉलोनी में कबाड़ गोदाम में आग लगी आग
    2. बुझाने के लिए 20 से अधिक फायर ब्रिगेड
    3. पुलिस और स्थानीय निवासी आग पर काबू पाने में जुटे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: थाना दीनदयाल नगर अंतर्गत हाट की चौकी क्षेत्र में देर रात करीब 1 बजे वेदव्यास कॉलोनी में स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की भयानक थी कि इसे बुझाने के लिए शहर, नामली और आसपास से करीब 20 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं, लेकिन आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका।

    मौके पर पुलिस और स्थानीय निवासी आग को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। इस क्षेत्र में इससे पहले 17 अक्टूबर को चोपर फैक्ट्री में भी आगजनी की घटना हुई थी। उस घटना के बाद प्रशासन ने जांच का दावा करते हुए अन्य संचालित फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी की समीक्षा का वादा किया था। फिलहाल फायर टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।


