रतलाम के ढोढर इलाके में ट्रक से टकराया दूध से भरा टैंकर, गैस लीकेज के डर से बांछड़ा बस्ती में मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रतालाम जिले में ढोढर चौकी अंतर्गत महू–नीमच फोरलेन से गुजर रहा दूध से भरा एक टैंकर (क्रमांक आरजे 54 जीए 0349) मंगलवार देर रात जावरा से आगे ग्राम परवलिया में आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसा। हादसा परवलिया बांछड़ा बस्ती के सामने स्थित क्रासिंग पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का केबिन पूरी तरह पिचक गया और चालक उसमें फंस गया। टक्कर के बाद इंजन से धुंआ उठता देख बांछड़ा बस्ती में अफरा-तफरी मच गई।

दरअसल हाल ही में हुए जावरा में फैक्ट्री गैस रिसाव के बाद लोग भयभीत हैं। ऐसे में टैंकर से धुंआ उठता देख लोगों ने इसे एसिड या गैस से भरा टैंकर समझ लिया और कुछ देर में बस्ती के सारे लोग बस्ती खाली करके दूर चले गए। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थिति स्पष्ट हुई। ग्रामीणों और पुलिस ने एक घंटे की मशक्कत के बाद घायल चालक ब्यावरा निवासी 26 वर्षीय सूरज पुत्र रामस्वरूप सोनी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। रात में उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।