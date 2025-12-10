मेरी खबरें
    रतलाम के ढोढर इलाके में ट्रक से टकराया दूध से भरा टैंकर, गैस लीकेज के डर से बांछड़ा बस्ती में मची अफरा-तफरी

    मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ढोढर चौकी इलाके में महू-नीमच फोरलेन पर दूध से भरा टैंकर ट्रक से टकरा गया। इसके बाद उसमें से धुंआ उठने लगा, पास की परवलिया बांछड़ा बस्ती के लोग इसे गैस लीकर समझे और बस्ती छोड़कर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक स्पीड ब्रेकर पर ट्रक के रुकने से पीछे आ रहा टैंकर उससे टकरा गया।

    दुर्घटना में टैंकर का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रतालाम जिले में ढोढर चौकी अंतर्गत महू–नीमच फोरलेन से गुजर रहा दूध से भरा एक टैंकर (क्रमांक आरजे 54 जीए 0349) मंगलवार देर रात जावरा से आगे ग्राम परवलिया में आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसा। हादसा परवलिया बांछड़ा बस्ती के सामने स्थित क्रासिंग पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का केबिन पूरी तरह पिचक गया और चालक उसमें फंस गया। टक्कर के बाद इंजन से धुंआ उठता देख बांछड़ा बस्ती में अफरा-तफरी मच गई।

    दरअसल हाल ही में हुए जावरा में फैक्ट्री गैस रिसाव के बाद लोग भयभीत हैं। ऐसे में टैंकर से धुंआ उठता देख लोगों ने इसे एसिड या गैस से भरा टैंकर समझ लिया और कुछ देर में बस्ती के सारे लोग बस्ती खाली करके दूर चले गए। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थिति स्पष्ट हुई। ग्रामीणों और पुलिस ने एक घंटे की मशक्कत के बाद घायल चालक ब्यावरा निवासी 26 वर्षीय सूरज पुत्र रामस्वरूप सोनी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। रात में उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।


    दूध से भरा टैंकर मंदसौर से मक्सी की ओर जा रहा था

    ढोढर चौकी प्रभारी एसआई रघुवीर जोशी ने बताया कि दूध से भरा टैंकर लेकर मंदसौर से मक्सी की ओर जा रहा था। परवलिया के निकट पहुंचते ही सामने चल रहे ट्रक से टैंकर की जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आगे चल रहा ट्रक स्पीड ब्रेकर होने से धीरे हुआ होगा और पीछे चल रहा टैंकर अपनी गति नियंत्रित नहीं कर पाया, जिससे वह ट्रक में जा घुसा।

    हादसे के बाद आगे चल रहा ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से भाग गया। केबिन को तोड़कर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद घायल सूरज को बाहर निकाला और तत्काल जावरा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रतलाम मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हादसे के कारण फोरलेन की एक दिशा में कुछ देर तक यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने टैंकर हटाकर सामान्य कराया। हादसे की जांच की जा रही है।

