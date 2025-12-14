मेरी खबरें
    मंत्री विजय शाह ने कहा- सीएम के सम्मान कार्यक्रम में 50 हजार लाड़ली बहनें तो आ जाएंगी, नहीं आए तो आधार लिंक चेक कराएं

    मध्य प्रदेश के मंत्री डॉ. विजय शाह का अधिकारियों को निर्देश देते बयान वायरल हो रहा है। जिसमें वे रतलाम के अधिकारियों से लाड़ली बहनों की संख्या के बारे में पूछते हैं, इसके बाद कहते हैं कि ढाई लाख लाड़ली बहनों में से 50 हजार तो सीएम के सम्मान कार्यक्रम में आ जाएंगी। अगर ये नहीं आती हैं तो इनके आधार लिंक जांच कराएं।

    By narendra joshi
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 11:42:10 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 11:45:01 AM (IST)
    बैठक को संबोधित करते प्रभारी मंत्री विजय शाह।

    HighLights

    1. लाड़ली बहनों की संभावित उपस्थिति का आंकड़ा पूछा
    2. नाराज प्रभारी मंत्री ने अनुपस्थित अधिकारियों की बनवाई सूची
    3. विकास समिति बैठक में अधिकारी नदारद, मैकेनिक को भेजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मध्य प्रदेश के मंत्री डॉ. विजय शाह का रतलाम के अधिकारियों को बैठक में निर्देश देते हुए एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें वे सीएम डॉ. मोहन यादव के लिए आयोजित सम्मान समारोह को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मंत्री शाह ने महिला बाल विकास विभाग अधिकारी से पूछा कि जिले में लाड़ली बहनों की संख्या कितनी है। जवाब में 2.5 लाख का आंकड़ा बताने पर मंत्री ने कहा कि इसमें कार्यक्रम में 50 हजार की संख्या तो आ ही जाएगी। नहीं होती है तो आधार लिंक आदि की जांच करें। हम ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने के पर शनिवार को आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की पहली बैठक में ही प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि नाराज हो गए। बैठक में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने क्रमवार जानकारी लेकर अपने पीए को अनुपस्थित अधिकारियों की सूची बनाने के लिए कहा। अक्षय उर्जा विभाग से तो मैकेनिक को ही बैठक में भेज दिया गया। इस पर मंत्री जमकर नाराज हुए और कहा कि 30 साल से मंत्री हूं, हल्के में ले रहे हो।


    इधर जावरा विधायक डा राजेंद्र पांडेय ने जावरा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से जुड़ी जानकारी मांगी तो जवाब देने वाले ने परिचय में खुद के मैकेनिक होने की जानकारी दी। इस पर विधायक पांडेय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह बैठक का अपमान और बदतमीजी है। प्रभारी मंत्री ने मैकेनिक को बैठक से बाहर जाने के लिए कहा।

    रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर ने बैठक में अधिकारियों द्वारा मनमर्जी से काम करने की बात कहते हुए काल रिसीव नहीं करने का भी हवाला दिया। कलेक्टर मिशा सिंह के अवकाश पर होने के चलते प्रभारी कलेक्टर के तौर पर एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने प्रजेंटेशन दिया। एमएचओ, वन विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी बैठक में नहीं आए।

    100 करोड़ रुपये के स्पोर्टस काम्पलेक्स का प्रस्ताव बनाएं

    स्पोर्ट्स काम्पलेक्स निर्माण के लिए भारत सरकार के मापदंड अनुसार कार्य योजना बनाकर शासन को भेजें ताकि ओलंपिक 2036 में जिले की प्रतिभाए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। जिले के लिए सर्वसुविधायुक्त लगभग सौ करोड़ लागत के स्टेडियम का प्रस्ताव बनाएं। औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालिक योजना का प्रस्ताव बनाएं।

    आईटीआई में क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार कोर्स शुरू करवाएं, जिससे युवाओं को अपने शहर में स्थानीय क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। जिले के विकास की कोई भी योजना भोपाल स्तर पर लंबित हो, तो तत्काल अवगत कराएं। जिला विकास समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अवश्य हो।

    बैठक में विधायक चिंतामणी मालवीय, समिति सदस्य प्रदीप उपाध्याय, बजरंग पुरोहित, मनोहर पोरवाल, शैलेन्द्र डागा, गोविन्द काकानी, कन्हैयालाल पाटीदार, जितेन्द्र सोनी, धर्मेन्द्र जाट पंचेड, प्रवीणसिंह, संगीता चारेल, मोतीलाल निनामा, भूपेन्द्र जायसवाल, डॉ. ओपी. जोशी, अमित पाठक, मुकेश बग्गड, मुकेश मोगरा, केडी बैरागी, सुरेन्द्र सिंह सोलंकी, नरूदीन बोहरा, विप्लव जैन सहित एसपी अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन आदि मौजूद रहे।

    नए साल में पार्टी कर तीन साल की रणनीति बनाएंगे

    मप्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं। हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं, जिन्होंने जीवन भर पार्टी को दे दिया। हमारा फर्ज हैं कि उन्हे माला पहनाएं, मिठाई खिलाएं। नए साल में जिले के बूथ प्रभारी, मंडल पदाधिकारियों सहित करीब दो हजार लोगों की पार्टी करेंगे। इसमें दो साल की उपलब्धियां बताने के साथ ही शेष तीन साल की रणनीति भी तय करेंगे।

    तारीख, स्थान आप तय कर लें। मैं हर कार्यकर्ता से मिलूंगा।यह बात जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने शनिवार को पैलेस रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित बैठक में कही।दोपहर करीब दो बजे कार्यालय पहुंचे प्रभारी मंत्री का स्वागत भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, महामंत्री जयवंत कोठारी आदि ने किया।इस दौरान रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर भी मौजूद रहे।

    भाजपा कार्यकर्ता सर्किट हाउस न आएं

    मंत्री शाह दोपहर करीब 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। यहां आमजन से मुलाकात के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले यहां न आएं, वे पार्टी कार्यालय पर ही मुलाकात करे। मंत्री शाह ने कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में जिले में धार्मिक, पर्यटन, औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उपलब्धियों की जानकारी भी दी।

