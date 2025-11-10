Delhi Blast: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद MP के रतलाम में अलर्ट: रेलवे स्टेशन और होटलों में सर्चिंग शुरू

मेरी खबरें
    दिल्ली में धमाके के बाद रतलाम में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद सोमवार रात से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सघन चेकिंग शुरू की गई। पुलिस संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही है। होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर भी चेकिंग की गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 11:52:31 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 11:52:31 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दिल्ली में धमाके के बाद रतलाम में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद सोमवार रात से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सघन चेकिंग शुरू की गई। पुलिस संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही है। होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर भी चेकिंग की गई। रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों और यात्रियों की जांच जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से की।

    डॉग स्कवाड के साथ चेकिंग

    रात करीब नौ बजे से बम स्कवाड, डॉग स्कवाड के साथ चेकिंग शुरू की गई। मालूम हो कि रतलाम में सिमी के आतंकी पहले पकड़ाए जा चुके हैं। कट्टरपंथी संगठन सूफा भी रतलाम से ही संचालित हो रहा था। इसके चलते जिले में विशेष निगरानी की जा रही है। एएसपी राकेश खाका, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के साथ पुलिस ने प्रमुख चौराहों, होटलों आदि पर जांच की। इस दौरान वाहनों की भी चेकिंग की गई। एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले में पुलिस अलर्ट मोड पर है। संदिग्धों की जांच की जा रही है।


