Ratlam Crime News: खाना नहीं खाया तो बड़े भाई को छोटे ने पीटा, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उमर गांव के दर्जनपाड़ा में मंगलवार रात दो भाइयों के बीच खाना खाने की बात पर विवाद के बाद मारपीट में बड़े भाई की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर मृतक मंगलसिंह पुत्र हिमा वसुनिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम मेडिकल कालेज भेजा। पुलिस ने मंगलसिंह के सबसे छोटे भाई रमेश की पत्नी सतुरी बाई की रिपोर्ट पर आरोपित जितेंद्र उर्फ जित्या पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है।

सतुरी बाई ने पुलिस रिपोर्ट में बताया की मंगलवार रात करीब 10 बजे खाना खाने की बात पर मंगल और जितेंद्र के बीच विवाद हुआ था। वह घर के बाहर खड़ी थी, तभी छोटे जेठ जितेंद्र ने बड़े भाई मंगलसिंह से कहा कि वह खाना खा ले। इस पर मंगलसिंह ने कहा कि तू सो जा, मैं बाद में खा लूंगा।

इसी बात पर जितेंद्र उर्फ जीतू भड़क गया और उसने गाली-गलौज करते हुए बड़े भाई के साथ थप्पड़ व मुक्कों से मारपीट की। मारपीट में मंगलसिंह के चेहरे और बाएं हाथ पर चोट आई। झूमाझटकी में वह नीचे गिर पड़ा और उसके सिर के बाईं ओर चोट लग गई। इसके बाद वह डर के मारे घर के आंगन में जाकर सो गया। बुधवार सुबह करीब 06 बजे जब मंगल को उठाने की कोशिश की तो वह मृत अवस्था में मिला। इसके बाद अपने पति रमेश वसुनिया को घटना की जानकारी दी। सूचना पर रावटी थाना प्रभारी सुरेंद्र गडरिया, एसआई एमआई खान सहित पुलिस मौके पर पहुंची।