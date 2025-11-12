मेरी खबरें
    Ratlam Crime News: खाना नहीं खाया तो बड़े भाई को छोटे ने पीटा, मौत

    Ratlam Crime News: बुधवार सुबह करीब 06 बजे जब मंगल को उठाने की कोशिश की तो वह मृत अवस्था में मिला। इसके बाद अपने पति रमेश वसुनिया को घटना की जानकारी दी। सूचना पर रावटी थाना प्रभारी सुरेंद्र गडरिया, एसआई एमआई खान सहित पुलिस मौके पर पहुंची।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 08:45:47 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 08:49:42 PM (IST)
    1. घटना से पहले दोनों भाई दो दिन से शराब साथ पी रहे थे।
    2. अस्पताल गए थे, लेकिन इलाज कराए बगैर वापस आ गए।
    3. मंगल को उठाने की कोशिश की तो मृत अवस्था में मिला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उमर गांव के दर्जनपाड़ा में मंगलवार रात दो भाइयों के बीच खाना खाने की बात पर विवाद के बाद मारपीट में बड़े भाई की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर मृतक मंगलसिंह पुत्र हिमा वसुनिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम मेडिकल कालेज भेजा। पुलिस ने मंगलसिंह के सबसे छोटे भाई रमेश की पत्नी सतुरी बाई की रिपोर्ट पर आरोपित जितेंद्र उर्फ जित्या पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है।

    सतुरी बाई ने पुलिस रिपोर्ट में बताया की मंगलवार रात करीब 10 बजे खाना खाने की बात पर मंगल और जितेंद्र के बीच विवाद हुआ था। वह घर के बाहर खड़ी थी, तभी छोटे जेठ जितेंद्र ने बड़े भाई मंगलसिंह से कहा कि वह खाना खा ले। इस पर मंगलसिंह ने कहा कि तू सो जा, मैं बाद में खा लूंगा।


    इसी बात पर जितेंद्र उर्फ जीतू भड़क गया और उसने गाली-गलौज करते हुए बड़े भाई के साथ थप्पड़ व मुक्कों से मारपीट की। मारपीट में मंगलसिंह के चेहरे और बाएं हाथ पर चोट आई। झूमाझटकी में वह नीचे गिर पड़ा और उसके सिर के बाईं ओर चोट लग गई। इसके बाद वह डर के मारे घर के आंगन में जाकर सो गया।

    बुधवार सुबह करीब 06 बजे जब मंगल को उठाने की कोशिश की तो वह मृत अवस्था में मिला। इसके बाद अपने पति रमेश वसुनिया को घटना की जानकारी दी। सूचना पर रावटी थाना प्रभारी सुरेंद्र गडरिया, एसआई एमआई खान सहित पुलिस मौके पर पहुंची।

    दोनों भाई साथ रहते थे

    • मंगल के छोटे भाई रमेश वसूनिया ने बताया कि हम चार भाई बहन है। सबसे बड़ा भाई कैलाश सूरत में मजदूरी के लिए गया हुआ है। दूसरे नंबर का भाई मंगल है फिर बहन चंपाबाई है, जिसकी शादी सरवन के साकड़ में हुई है। तीसरे नंबर का भाई जितेंद्र और सबसे छोटा मैं हूं। घटना के समय वह घर पर नहीं था।

    • रात में रावटी से लौटा और खाना खाकर सो गया था। जितेंद्र और मंगल दोनों हमेशा साथ रहते थे और मजदूरी भी साथ करने जाते थे। दोनों दो दिन से लगातार शराब पी रहे थे। दोनों की शादी नहीं हुई है।

    • रात में विवाद होने के बाद दोनों इलाज कराने अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन इलाज कराए बगैर वापस लौट आए। घर आकर आंगन में ताप जलाकर बैठ गए और वहीं दरी पर सो गए। सुबह जब देखा तो मंगल शरीर अकड़ चुका था।

    खाना खाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। सुबह मंगल की मौत हो गई। प्रकरण दर्ज किया है। सिर पर अंदरुनी चोट आने से मौत होने की आशंका है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है।

    राकेश खाखा, एएसपी।

