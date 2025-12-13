आवारा जानवर पकड़ने वाली टीम को जान का खतरा! लगातार हो रहे हमले, मारने की धमकी देकर उतारे पशु

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: आवारा मवेशी पकड़ने में जुटी नगर निगम टीम को अब पशुपालकों से जान का खतरा बना हुआ है। लगातार दो-तीन दिनों से टीम पर हमला कर मवेशी पालक अपनी गाय को छुड़ाकर ले जा रहे हैं। निगम के अधिकारी निचले कर्मचारियों को सुविधा व सुरक्षा देने में फिसड्डी साबित हो रहे है।

टीम के प्रभारी विराट मेहरा ने थाना माणकचौक व स्टेशन रोड पर कार्रवाई के लिए बसंत कालोनी निवासी सुरेश पुत्र बाबूलाल राठौड़ व उसके भांजे ध्रुव राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिए हैं। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ, जिसमें आरोपित टीम से विवाद करते दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाद टीम करमदी रोड, संत रविदास चौक पहुंची, तो यहां भी सुरेश और ध्रुव पहुंच गए। अभद्रता करते हुए पशु वाहन से गाय उतार दी। सुरेश ने धमकी देते हुए बोला की मुझे निगम, पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं है। स्वास्थ्य प्रभारी राजेंद्रसिंह पंवार ने बताया कि कार्रवाई के लिए आवेदन दे दिया गया है।

पुलिस को दिए आवेदन में बताया गया कि गुरुवार रात में पुलिस लाइन से पकड़ी गई गाय को आरोपित सुरेश राठौड़ और ध्रुव राठौड़ अपना बताकर छुड़वाने पहुंचा था। मना करने पर दोनों ने वाहन में से जबरन गायों को उतार लिया और गाली-गलौच कर हाथापाई करने लगे।

कार्रवाई में छोड़ दिया था सुरेश का तबेला

नगर निगम ने 15 सितंबर को पुलिस की मौजूदगी में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध तबेलों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान निगम की टीम बसंत कालोनी में सुरेश राठौड़ के तबेले पर तो पहुंची, लेकिन वहां बना टीन शेड और पक्का निर्माण हटाए बिना वापस लौट गई थी।

टीम के सामने ही पशु मालिक सुरेश ने बंधी गायों को छोड़ दिया था और खेत की ओर भगा दिया था। बसंत कालोनी में सुरेश राठौड़ के तबेले में करीब 150 से अधिक गाय है। भाई राजेश राठौड़ का तबेला ओझाखाली में है, जहां 200 से अधिक गाय है। क्षेत्रवासी कई बार शिकायतें कर चुके है, लेकिन निगम के जिम्मेदारों का इन पर ध्यान नहीं जा रहा है।

ये लोग पहले कर चुके है हमला

सुरेश राठौ़ड़ व ध्रुव राठौड़ के अलावा धभाई जी का वास निवासी अर्जुन पुत्र मोहनलाल गुर्जर, राहुल पुत्र कन्हैयालाल गुर्जर, रत्नेश्वर रोड निवासी सचिन पुत्र कालू गुर्जर, राहुल पुत्र गोटू भाई यादव और दिनदयाल नगर निवासी चेतन पुत्र प्रकाश टांक, चार चक्की चौराहा निवासी सुरेश राठौड़, रवि पुत्र विष्णु गुर्जर, हिमांशु पुत्र विष्णु गुर्जर और किशन पुत्र बाबूलाल गुर्जर व अन्य पर जबरन गाय छुड़वाने और निगम टीम पर हमला करने की शिकायत हो चुकी है।

सत्येंद्र घनघोरिया, सीएसपी ने कहा कि निगम की ओर से पत्राचार कर सुरक्षा की मांग की जाती है, तो उन्हें जवान उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसी किसी घटना पर पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। आवेदन की जानकारी मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। -