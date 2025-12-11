मेरी खबरें
    ड्राइवर की नींद बनी हादसे का कारण... चाय पिलाकर आराम की दी थी सलाह, पर नहीं माना, ट्रॉले में ठोकी कार; 3 की मौत

    अयोध्या जा रहे मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की बोलेरो सुल्तानपुर में ट्राला से टकरा गई। चालक को नींद आने से हुआ हादसा। दुर्घटना में तीन की मौत और आठ घायल हुए। घायलों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने बेहतर उपचार और त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 12:49:30 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 12:49:30 PM (IST)
    ड्राइवर की नींद बनी हादसे का कारण... चाय पिलाकर आराम की दी थी सलाह, पर नहीं माना, ट्रॉले में ठोकी कार; 3 की मौत
    मध्य प्रदेश से रामलला के दर्शन को जाते श्रद्धालुओं की कार का एक्सीडेंट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. चालक को नींद आने से बोलेरो ट्राला से टकराई।
    2. तीन श्रद्धालुओं की मौके पर दर्दनाक मौत हुई।
    3. आठ लोग गंभीर रूप से घायल अस्पताल भेजे गए।

    रीवा, नईदुनिया न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा शुक्रवार तड़के दर्दनाक हादसे में बदल गई। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के कल्याण भदरसा के पास सुबह करीब पांच बजे बोलेरो वाहन विपरीत दिशा से आ रहे ट्राला में जा घुसी।

    हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि आठ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल रीवा जिले के बेलाही रामपुर हाउस झरिया थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस और डॉक्टरों की टीमें मौके पर पहुंचीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कमी न बरतने के निर्देश दिए हैं।


    कैसे हुआ दर्दनाक हादसा

    बुधवार रात 11 श्रद्धालु मध्य प्रदेश के रीवा से बोलेरो वाहन से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। सुल्तानपुर के पास चालक को नींद आने पर श्रद्धालुओं ने उसे चाय पिलाकर कुछ देर आराम करने की सलाह दी, लेकिन उसने थोड़ा और चलने की बात कहकर वाहन आगे बढ़ा दिया। लगभग एक घंटे बाद जैसे ही बोलेरो कल्याण भदरसा के पास पहुंची, चालक को फिर तेज नींद आ गई और वाहन अनियंत्रित होकर सीधे ट्राला में जा टकराई।

    मौके पर तीन की मौत

    • अंकित पटेल (25 वर्ष)

    • मीराबाई (50 वर्ष)

    • चालक राम यश मिश्र (50 वर्ष)

    ये लोग हैं गंभीर रूप से घायल

    घटना में तनुजा पटेल (20), चित्रसेन पटेल (45), दीपक पटेल (25), शशी पटेल (34), चंद्रकाली पटेल (50), कुसुम (32), शिवांश पटेल (3) और आशीष पटेल (25) गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायलों का इलाज जारी

    स्थानीय पुलिस ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चंद्रकली पटेल, कुसुमवती, शशी पटेल और तीन वर्षीय शिवांश पटेल को राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, दर्शननगर रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. विनोद आर्या की देखरेख में सभी घायलों का इलाज जारी है।

    सीएम योगी ने दिए मदद के निर्देश

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और हरसंभव सहायता देने के आदेश दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

