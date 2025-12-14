रीवा के संजय गांधी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग, नवजात की मौत... अफरा-तफरी के बाद विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित संजय गांधी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में रविवार दोपहर अचानक आग लगने की घटना सामने आई। इस हादसे में एक नवजात की मौत होने की बात कही जा रही है। आग लगते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मरीजों के परिजन बाहर की ओर भागने लगे। कर्मचारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और एहतियातन संबंधित वार्ड खाली करवाए गए।

घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन और मृतक नवजात के स्वजनों के बयान अलग-अलग हैं। गोविंदगढ़ निवासी कंचन साकेत (25) को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कंचन के देवर केदार साकेत का आरोप है कि रविवार दोपहर कंचन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन इसी दौरान ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से नवजात की मौत हो गई।