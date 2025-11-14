मऊगंज में घर के बाहर खेल रही आठ साल की मासूम को उठा ले गया बदमाश, कमरे में बंद कर किया रेप

नईदुनिया प्रतिनिधि, मऊगंज। मऊगंज जिले में में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची को घर के एक खाली कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने बीती शाम को बच्ची को घर के बाहर खेलते समय गायब पाया। खोजबीन के दौरान बच्ची को एक बंद कमरे में बेहोशी की हालत में पाया गया।

तुरंत उसे मऊगंज के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दुष्कर्म की पुष्टि की। परिजनों की शिकायत पर मऊगंज थाने में भारतीय दंड संहिता के तहत और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने बच्ची को जबरन कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है।