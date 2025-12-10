मेरी खबरें
    Rewa News: ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी ठोकर, मौके पर एक महिला सहित तीन की मौत

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 09:23:40 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 09:32:08 PM (IST)
    Rewa News: ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी ठोकर, मौके पर एक महिला सहित तीन की मौत
    सड़क हादसा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पचामा के समीप एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। ठोकर लगने से जब बाइक सवार नीचे गिरे तो ट्रैक्टर चालक उन्हें कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। उक्त घटना में मौके पर जहां तीन लोगों की मौत हो गई है।

    वहीं सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी पवन शुक्ला सहित एसडीएम पी एस त्रिपाठी पहुंच गए हैं। लोगों को समझाइश देने का काम कर रहे हैं।

    स्थानीय लोग ट्रैक्टर चालक व ट्रैक्टर को पकड़ने की बात पर अड़े हुए हैं। मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कमलेश कुमार उम्र 37 वर्ष अपनी पत्नी सुनीता देवी उम्र 35 वर्ष तथा मित्र करण कुमार 35 वर्ष के साथ पचामा बाजार आ रहा था।


    उसी समय सामने की ओर से आ रहे ट्रैक्टर में उन्हें ठोकर मार दी जिससे तीनों की घटनास्थल पर मौत हो गई है। तीनों मृतक ग्राम लखवार थाना जनेह जिला रीवा के बताए जा रहे हैं।

    उक्त दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है उनके शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है।अज्ञात वाहन के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

    पवन शुक्ला थाना प्रभारी सोहागी

