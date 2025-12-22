मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रीवा में भीषण सड़क हादसा: गिट्टी लदे अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, दो की मौत, दो गंभीर, जेसीबी से निकाला गया शव

    जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरही के पास बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गिट्टी से लदे एक अनियंत्रित डंपर के नीचे दबने ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 10:21:49 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 10:21:49 AM (IST)
    रीवा में भीषण सड़क हादसा: गिट्टी लदे अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, दो की मौत, दो गंभीर, जेसीबी से निकाला गया शव
    रीवा में भीषण सड़क हादसा- सांकेतिक फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरही के पास बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गिट्टी से लदे एक अनियंत्रित डंपर के नीचे दबने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    रविवार-सोमवार रात की घटना

    प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना रविवार- सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे की है। गिट्टी से लदा एक तेज रफ्तार डंपर मनिकवार मार्ग की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया।


    उसी समय डंपर के बगल से एक बाइक गुजर रही थी, जिस पर तीन लोग सवार थे। डंपर के पलटते ही उसमें लदी भारी-भरकम गिट्टी बाइक सवारों के ऊपर जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

    जेसीबी की मदद ली गई

    सूचना मिलते ही रायपुर कर्चुलियान पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और जेसीबी मशीन की मदद से डंपर को सीधा कराया गया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। गिट्टी के नीचे दबने और दम घुटने से बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं, एक अन्य बाइक सवार और ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल पाए गए, जिन्हें तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिससे वहां तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।

    पुलिस के अनुसार मृतक और घायल रायपुर कर्चुलियान क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। डंपर को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    इसे भी पढ़ें- पत्नी की हत्या के बाद गूगल पर खोजा गला दबाने के निशान मिटाने की क्रीम, कोर्ट ने गूगल सर्च हिस्ट्री को माना अहम साक्ष्य, पति को उम्रकैद

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.