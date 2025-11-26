स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक पर बैठा 1.5 साल का बच्चा गाड़ी की छत पर जा फंसा, ड्राइवर ने 10KM तक नहीं रोकी कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी: जिले के कमर्जी और मऊगंज थाना सीमा क्षेत्र में सोमवार रात एक विचलित कर देने वाली खबर सामने आयी है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक पर सवार एक डेढ़ साल का बच्चा स्कॉर्पियो की छत पर जा गिरा और फंस गया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और 10 किलोमीटर तक वैसे ही चलाता रहा।

जानकारी के अनुसार, बहेरा डाबर के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार उमेश साकेत और बच्चे की मां मुन्नी साकेत सड़क पर गिरकर घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार डेढ़ साल का बच्चा सूरज साकेत हवा में उछलकर सीधे स्कॉर्पियो की छत पर जा अटका।