बुंदेलखंड में दमोह-सागर सबसे गर्म! पारा 42 से ऊपर

- दो दिन से पारा लगातार 42 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। चिलचिलाती धूप और रेगिस्तानी हवाएं बीते दो दिन में बुंदेलखंड अंचल को खूब तपा रही हैं। इलाके के दमोह और सागर जिले जमकर तप रहे हैं। दोनों शहरों में बीते दो दिन से दिन में पारा 42 के ऊपर स्थिर बना हुआ है। हालांकि अन्य जिलों में 40 से ऊपर ही पारा झूल रहा है। बीते दिनों की अपेक्षा रात का तापमान सभी जिलों में 24-25 डिग्री के आसपास ही है।

मई के पहले दिन से ही सूरज ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह 9 बजते-बजते सूरज पारा 40 के आसपास पहुंच जाता है। दो दिन से सागर और दमोह में दिन का तापमान 42 से ऊपर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार रविवार को सागर में 42.2 डिग्री एवं दमोह में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। यह सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक है। इसी प्रकार टीकमगढ; में 41.6, नौगांव में 41.6, खजुराहो 40.3 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्म हवाओं ने पूरे इलाके को झुलसाना शुरू कर दिया है। आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और तेज होंगे।