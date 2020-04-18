23 हजार लीटर हाइड्रोक्लोराइड से पूरा सागर होगा सैनिटाइज्ड

कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर सागर में रेड जोन, यलो जोन सहित पूरे सागर को हाइड्रोक्लोराइड के घोल से स्प्रे मशीनों से सैनिटाइज्ड किया जा रहा है। इसके लिए अभी तक निगम व्यक्तिगत रूप से हाइड्रोक्लोराइड खरीदकर सैनिटाइजेशन का काम कर रहा था। निगम आयुक्त ने अपने व्यक्तिगत संपर्क का उपयोग करते हुए अपने मित्र व कोटा के व्यापारी विक्रम सिंह से संपर्क किया था, जिसके बाद उन्होंने 23 हजार लीटर हाइड्रोक्लोराइड भरकर पूरा टैंकर सागर भेज दिया है। यह मात्रा पूरे सागर को सैनिटाइज करने के लिए पर्याप्त है।

- शुक्रवार दोपहर में कोटा से टैंकर हाइड्रोक्लोराइड लेकर सागर पहुंचा

- निगम आयुक्त के व्यक्तिगत प्रयासों से व्यापारी ने मुफ्त में दिया हाइड्रोक्लोराइड

शहर को सैनिटाइज करने के लिए हाइड्रोक्लोराइड कोटा से विशेष टैंकर में भरकर सागर आया है। निगम के स्टोर प्रभारी कृष्ण कुमार चौरसिया की देखरेख में यह रसायन प्लास्टिक की टंकियों में रिफिल किया गया है। दोपहर बाद तक इसे अनलोड करने का काम निगम के स्टोर में चल रहा था। इसके पूर्व कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निगम ने व्यक्तिगत मद से करीब 1 हजार लीटर हाइड्रोक्लोराइड खरीदा था, जिसे पानी के टैंकरों में मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमित युवक के मोहल्ले सहित आसपास एवं अन्य इलाकों में लगातार सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है।

बल्क में मिलने से सागर में अब समस्या नहीं रहेगी

निगम प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को 23 हजार लीटर हाइड्रोक्लोराइड मिलने के बाद अब आगामी महीनों तक इसकी शॉर्टेज नहीं होगी। सागर निगम सीमा सहित आसपास के इलाकों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा सकेगा। तकनीकी रूप से यदि देखा जाए तो पानी के साथ इसे मिलाकर स्प्रे मशीन के माध्यम से सैनिटाइज्ड किया जाता है। जानकारों के अनुसार पानी की मात्रा के अनुसार उसमें 5 प्रतिशत हाइड्रोक्लोराइड डालकर घोल बनाया जाता है। कोटा के व्यापारी विक्रम सिंह के माध्यम से सागर को मिले 23 हजार लीटर हाईड्रोक्लोराइड के बाद अब आगामी सीजन में संभवतः कोई दि-त नहीं होगी।

यहां-यहां किया जाता है सैनिटाइजेशन

- सार्वजनिक जगहों, सड़कों, दीवारों पर हाईड्रोक्लोराइड से बने घोल का स्प्रे।

- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल भवन।

- कोरोना संक्रमित इलाकों में सड़कों से लेकर तमाम जगहों तक।

- कोरोना संक्रमित के घरों के अंदर इसका दीवारों से लेकर फर्श तक स्प्रे।

- सार्वजनिक स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवनों को भी इसी से सैनिटाइज्ड किया जा सकता है।

- ऐसी हर जगह जहां पर खांसने, छींकने और थूंकने के कारण संक्रमण का खतरा बना हो।

- अस्पताल में भर्ती मरीजों के पलंग से लेकर अन्य उपकरणों व रैग्जीन चढ़े बिस्तरों का सैनिटाइजेशन।

- मरीज का जहां पर सैंपल लिया जाता है, उन चैंबरों में व बैठने और चलने-फिरने की जगह।

राजस्थान के व्यापारी ने उपलब्ध कराया है

कोरोना संक्रमण के खतरों को लेकर सारे शहर को समय-समय पर हाइड्रोक्लोराइड के घोल से बड़े-बड़े टैंकरों और छोटी स्प्रे मशीनों से सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया था। राजस्थान के व्यापारी विक्रम सिंह ने हमें यह निश्शुल्क रूप से उपलब्ध